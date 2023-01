Imigrantes que aguardavam deportação na Flórida são libertados após erro do ICE

Vários imigrantes cubanos programados para deportação de volta a Cuba foram libertados da detenção na quinta-feira, 29, depois que o Immigration and Customs Enforcement publicou acidentalmente seus dados confidenciais on-line no mês passado e um funcionário dos EUA oficial repassou inadvertidamente a informação ao governo cubano.



“Estou superfeliz. Foi uma saga sair de Cuba. Obrigado à minha família que fez todo o possível e impossível para me tirar daqui”, disse ao Miami Herald Ronald Rodriguez Torres logo após deixar a custódia da imigração no Broward Transitional Center, um centro de detenção para migrantes em Pompano Beach. Mailien Gonzalez, sua esposa, disse que o casal havia entrado nos Estados Unidos juntos no final de outubro.



Mas enquanto ela foi libertada após o processo de imigração, ele foi detido. Na quinta-feira, eles finalmente se reuniram depois que ela passou meses imaginando o que aconteceria com seu marido. “Estou muito feliz por finalmente tê-lo aqui. Parecia um sonho, mesmo ontem”, disse ela. Rodriguez Torres disse que, agora que foi liberado, espera estudar e trabalhar para poder voltar a trabalhar na reabilitação física, o trabalho que fez em Cuba.

Vários migrantes cubanos anteriormente detidos, bem como parentes dos detidos, disseram ao Herald que havia até 26 no Broward Transitional Center que foram afetados pelo despejo de dados sem precedentes do governo e que foram libertados ou estavam em processo de serem liberado.



Muitos receberam liberdade condicional de um ano, enquanto outros foram colocados sob ordens de supervisão para verificar com as autoridades, acrescentaram. De 103 potenciais deportados, os EUA governo havia discutido com Cuba, 46 cubanos foram afetados pelo vazamento, segundo o Los Angeles Times.



As cerca de duas dúzias libertadas na quinta-feira foram todas afetadas pelo vazamento, de acordo com quatro ex-detentos, e a maioria também estava em listas de deportação para Cuba.



Um imigrante cubano disse que todos os nove que foram transferidos para Broward de um centro de detenção no sul do Texas receberam uma carta do ICE confirmando que eles estavam em uma lista de possíveis deportados para Cuba. Enquanto isso, dois dos migrantes que vieram de um grupo de 17 transferidos do Centro de Detenção Joe Corley, perto de Houston, disseram que 15 deles receberam uma carta que dizia o mesmo.



Enquanto isso, vários parentes de cubanos afetados pelo vazamento ainda têm entes queridos detidos no Texas. Os cubanos no centro Joe Corley haviam dito anteriormente ao Herald que os cubanos detidos lá tiveram seus dados pessoais carregados na página do ICE ou estavam em uma lista de deportação enviada ao governo cubano junto com os afetados pelo vazamento. Em ambos os casos, isso significava que as autoridades da ilha poderiam presumir que também haviam buscado proteção nos EUA.



Familiares disseram na quinta-feira que receberam ligações para buscar parentes detidos em Joe Corley, e que alguns já haviam sido libertados. Não ficou claro quantos afetados pelo vazamento foram mantidos lá.