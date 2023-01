Imigração ilegal: Biden visita a fronteira EUA-México pela primeira vez após a posse

O presidente Biden fez no domingo, 8, sua primeira visita à fronteira desde que assumiu o cargo, chegando a uma cidade inundada por imigrantes em meio a uma onda histórica de imigração ilegal e raiva de ambas as partes sobre como ele está lidando com isso.

Em uma breve visita ao cruzamento mais movimentado de El Paso e a um centro de apoio a serviços imigrantes, Biden cedeu às exigências dos republicanos para que fizesse a viagem que não fazia há dois anos. Mas, ao chegar a El Paso, viu-se cercado por todos os lados.



Democratas e ativistas de direitos humanos condenaram seu novo plano de aplicação como uma “desgraça humanitária”. Os republicanos criticaram sua demora em chegar a uma fronteira que dizem estar "totalmente aberta" à imigração ilegal. E as autoridades mexicanas – que se preparam para recebê-lo em uma cúpula de líderes norte-americanos na segunda-feira – alertaram que suas propostas cruzariam uma “linha vermelha” para eles.

O número de imigrantes detidos tentando cruzar ilegalmente a fronteira de 2.000 milhas com o México atingiu níveis recordes. Nos 12 meses anteriores a outubro passado, a Patrulha da Fronteira encontrou 1,7 milhão de migrantes tentando atravessar ilegalmente, o maior número desde 1960. As autoridades disseram que as travessias gerais caíram um pouco durante as férias de dezembro, mas disseram esperar que os números diminuíssem. subir novamente rapidamente nos próximos meses.



O aumento de migrantes atingiu profundamente os Estados Unidos. Cidades tão distantes como Nova York e Washington estão lutando para fornecer serviços aos crescentes números que estão chegando, alguns a pedido dos governadores republicanos da Flórida e do Texas, que transportaram os migrantes de ônibus ou de avião para fora de seus estados.

Em El Paso, uma onda recorde de migração de toda a América Central e do Sul tornou a cidade um dos símbolos mais vívidos do colapso de décadas no sistema de imigração da América. Pessoas desesperadas, muitas vezes com crianças pequenas, passam noites frias em bancos de parques, sem status legal e nenhum lugar para ir depois de fazerem a brutalmente perigosa jornada para o norte na esperança de encontrar refúgio.



No domingo, Biden se reuniu com oficiais da Patrulha de Fronteira, membros do Congresso e autoridades locais no porto de entrada da Ponte das Américas, a travessia mais movimentada de El Paso, que deve receber US$ 600 milhões da lei de infraestrutura do presidente. Ele também fez uma parada não anunciada ao longo do muro de fronteira de 18 pés que separa El Paso de Juárez, no México, conversando com agentes da Patrulha de Fronteira enquanto caminhava por uma estrada de terra no lado americano.



Questionado mais tarde sobre o que descobriu, Biden disse: “Eles precisam de muitos recursos. Nós vamos conseguir para eles”, aparentemente referindo-se aos agentes da Patrulha de Fronteira com quem ele acabou de se encontrar.



Biden também visitou o Centro de Serviços para Migrantes do Condado de El Paso e conversou com empresários locais.



Ao chegar a El Paso no domingo, Biden foi recebido pelo governador Greg Abbott, do Texas, que lhe entregou uma carta. Um comunicado de imprensa do gabinete do governador disse que a carta dizia: “Este caos é o resultado direto de sua falha em aplicar as leis de imigração que o Congresso promulgou”.



Em seu discurso na semana passada, o presidente anunciou que o México concordou em aceitar até 30.000 migrantes por mês do Haiti, Venezuela, Cuba e Nicarágua se eles tentassem entrar nos Estados Unidos ilegalmente e seus pedidos de asilo fossem rejeitados.



Fonte: The New York Times.