Naturalização de imigrantes nos Estados Unidos atinge alta de 15 anos; naturalizados somam 22,1 milhões

Quase um milhão de imigrantes tornaram-se cidadãos no ano fiscal que terminou em 30 de setembro, o maior número em quase 15 anos e o terceiro maior número de todos os tempos, de acordo com uma análise recente da Pew Research, demonstrando o impacto crescente da imigração sobre quem vive e trabalha em os Estados Unidos - e quem vota.

"As pessoas têm incentivos para se tornarem cidadãos", disse Jeffrey S. Passel, demógrafo sênior da Pew Research, que co-escreveu o estudo com base em dados do governo. "Os números não apenas se recuperaram. Eles estão atingindo níveis que raramente vimos em nossa história".

O número total de pessoas que buscam se tornar cidadãos não é refletido nos dados do final do ano e, na verdade, é muito maior devido ao acúmulo de pedidos. Cerca de 670.000 naturalizações ainda estão pendentes e cerca de nove milhões de imigrantes nos EUA são residentes permanentes legais elegíveis para obter a cidadania.

A população de cidadãos naturalizados triplicou entre 1995 e 2019, de 7,6 milhões para 22,1 milhões, segundo estimativas do Pew. A parcela de todos os imigrantes elegíveis que foram naturalizados aumentou constantemente, para quase dois terços em 2019, de 38% em 1995.