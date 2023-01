"Acesso à imigração legal" - novo centro jurídico vai orientar imigrantes no sul do México

A Casa Branca anunciou novos acordos entre Estados Unidos, México e Canadá na terça-feira, 10. Os líderes dos países - os chamados "Três Amigos" - se reuniram para negociações trilaterais sobre imigração e desenvolvimento da América do Norte na Cidade do México.

Na Cúpula dos Líderes da América do Norte, os três países concordaram em dar pequenos passos para tentar encorajar os imigrantes a solicitar status legal, em vez de colocar suas vidas nas mãos de contrabandistas e fazer a jornada de forma ilegal. Dentre as medidas estão uma nova plataforma conjunta on-line para dar aos migrantes "acesso simplificado a caminhos legais", um novo centro jurídico no sul do México apoiado por financiamento do setor privado e "compartilhamento de melhores práticas".

A administração Biden anunciou uma plataforma virtual que servirá como um balcão único para os migrantes encontrarem informações sobre caminhos legais para os quais podem ser elegíveis - nos EUA, México ou Canadá.