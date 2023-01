Brasileiro procurado por homicídio no BR é preso em Framingham (MA)

Oficiais de Operações de Repressão e Remoção (ERO) de Boston prenderam Deann Pires de Mello, cidadão brasileiro procurado por homicídio qualificado no Brasil perto de Framingham, Massachusetts, em 9 de janeiro.



Segundo o relatório de prisão, uma abordagem de trânsito de rotina em Framingham levou à prisão de Deann Pires de Mello, de 26 anos, procurado por um caso de homicídio no Espírito Santo.

A polícia local inicialmente prendeu Pires de Mello por dirigir sem carteira, além da suspeita de usar o celular enquanto conduzia o veículo.

No entanto, uma verificação de mandado revelou que, de acordo com a Polícia Federal de Imigração e Alfândega, Pires de Mello era foragido da Justiça do Espírito Santo e procurado por homicídio qualificado.

Nenhuma informação sobre o assassinato foi divulgada pelo ICE nem pela Interpol, além de dizer que ocorreu no Espírito Santo, no Brasil.

“É devido ao trabalho árduo e comprometido dos Oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO, na sigla em inglês) juntamente com a assistência crítica de nossos parceiros policiais brasileiros, que este criminoso fugitivo está fora das ruas de nossa comunidade”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo de Boston para a Polícia Federal e Operações de Remoção.



“Buscamos garantir que Pires de Mello enfrente a Justiça por essas acusações gravíssimas. O ICE continua comprometido em prender criminosos estrangeiros fugitivos que tentam escapar do processo por crimes em seu país de origem.”



Pires de Mello respondia previamente a um processo de extradição pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em julho de 2019, no Texas. As autoridades não informaram se ele foi libertado ou deportado e devolvido.

O jovem está sob custódia federal, sem direito a fiança, enquanto passa pelo processo perante um juiz de imigração.



Os não cidadãos colocados em processo de remoção recebem seu devido processo legal de juízes federais de imigração nos tribunais de imigração, que são administrados pelo Gabinete Executivo do Departamento de Justiça para Revisão de Imigração (EOIR).



A EOIR é uma agência do Departamento de Justiça dos EUA e é separada do Departamento de Segurança Interna e do ICE. Os juízes de imigração desses tribunais tomam decisões com base nos méritos de cada caso individual. Os oficiais do ICE executam as decisões de remoção tomadas pelos juízes federais de imigração.

No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais; este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas. Estes incluíram 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.

Veja o relatório na íntegra aqui.