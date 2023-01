EUA dispensam entrevista presencial para renovação de visto

O governo dos Estados Unidos autorizou, por meio do Departamento de Estados, até o final de 2023, que consulados e embaixadas dispensem, quando necessário, a realização da entrevista presencial para a emissão de certos tipos de vistos.

A permissão já havia sido implementada em 2022, mas agora foi estendida até o final deste ano, como forma de reduzir o tempo de espera na concessão dos documentos. Os funcionários consulares estão autorizados, até 31 de dezembro de 2023, a continuar dispensando entrevistas pessoais caso a caso para determinados solicitantes novos e/ou renovantes.



"O Departamento de Estado reconhece o impacto positivo das viagens aos Estados Unidos por estudantes estrangeiros e portadores de visto de trabalho temporário na economia dos EUA e está comprometido em facilitar as viagens de não-imigrantes e reduzir ainda mais o tempo de espera de vistos. Temos o prazer de anunciar que o Secretário de Estado determinou a extensão da autoridade dos funcionários consulares para dispensar entrevistas pessoais para certas categorias de vistos de não-imigrante até 31 de dezembro de 2023", disse o órgão.







De acordo com a regra, os oficiais consulares terão prerrogativa para dispensar candidatos da exigência de entrevista nos casos de primeiro pedido ou renovação do visto H-2, voltado para estrangeiros que vão aos EUA realizar trabalhos temporários e sazonais.

Além disso, também poderão ser isentos da entrevista solicitantes dos três tipos de visto de estudo e intercâmbio (F, M e J), além dos vistos H-1, H-3, H-4, L, O, P e Q, caso já tenham recebido um visto americano anteriormente e nunca tenham tido um pedido de entrada nos EUA negado.

A regra também prevê que qualquer renovação de visto, incluindo o de negócio e turismo (B1/B2), por exemplo, poderá ser dispensada da entrevista, se o visto anterior não tiver vencido há mais de 48 meses.

“É muito positivo ver o esforço do Departamento de Estado para reduzir o tempo de espera na emissão de vistos, especialmente com medidas que impactam o visto de turismo, que representa mais de 90% dos pedidos brasileiros”, diz o advogado Felipe Alexandre, sócio da AG Immigration, escritório com sede em Washington, D.C.

Ainda de acordo com o anúncio do governo americano, funcionários consulares poderão exigir a entrevista presencial, mesmo nos casos elegíveis de isenção, tendo em vista as condições locais de cada posto diplomático.

“Incentivamos os candidatos a verificar os sites das embaixadas e consulados para obter informações mais detalhadas sobre esse desenvolvimento, bem como o status operacional e os serviços atuais”, aconselha o Departamento de Estado em nota oficial.







Dados do Escritório Nacional de Viagem e Turismo dos EUA mostram que, de janeiro a novembro de 2022, o Brasil foi o sétimo país que mais enviou viajantes aos Estados Unidos, com 1.074 milhão de pessoas entrando em solo americano para atividades turísticas.

Ao todo, mais de 6,2 milhões de brasileiros têm o visto americano de turismo, sendo que 682 mil foram emitidos nos onze primeiros meses do ano passado.