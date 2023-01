Flórida se junta a 19 estados contra o novo programa de imigração de Biden

A Flórida se juntou a 19 estados contra um programa recém-anunciado do governo Biden que aceitará 30.000 migrantes por mês das nações de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela.



Sob o novo programa, os Estados Unidos disseram que concederiam liberdade condicional “humanitária” a migrantes qualificados que se candidatarem de seus países de origem. Aqueles que têm um patrocinador qualificado e são aprovados nas verificações de antecedentes podem vir para os Estados Unidos por dois anos e receber autorização de trabalho. O programa foi uma expansão de um criado para os venezuelanos no ano passado.

Mas Biden e autoridades federais enfatizaram que aqueles que desejam se inscrever no programa não serão elegíveis se tentarem cruzar a fronteira.

Os estados, liderados pelo Texas, entraram com uma ação na terça-feira, 24, em um tribunal federal no distrito sul do Texas contra o Departamento de Segurança Interna dos EUA, o secretário Alejandro Mayorkas e outras agências federais envolvidas na imigração alegando que não há autoridade legal para o programa implementado pelo presidente Joe Biden pouco antes de uma visita no início de janeiro à fronteira sul.

O processo também afirma que os estados serão prejudicados por um influxo de migrantes dos quatro países abrangidos pelo programa.



“A agenda de fronteiras abertas de Biden criou uma crise humanitária que está aumentando o crime e a violência em nossas ruas, sobrecarregando as comunidades locais e piorando a crise dos opioides”, disse o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, em comunicado sobre o processo. “Este programa de anistia ilegal, que convidará centenas de milhares de estrangeiros para os EUA todos os anos, só vai piorar drasticamente esta crise de imigração.”

A procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, chamou o novo programa de Biden de “uma tentativa imprudente de continuar inundando o país com ondas massivas de imigrantes ilegais”.

A Flórida já abriga populações consideráveis de pessoas que deixaram todos os quatro países abrangidos pelas ações da Casa Branca. Nas últimas semanas, centenas de migrantes fugindo de Cuba e do Haiti fizeram a perigosa viagem de barco de 160 quilômetros até Florida Keys, sobrecarregando recursos e obrigando o governador Ron DeSantis a ativar a Guarda Nacional estadual para responder ao influxo.



Biden anunciou o programa em meio a uma onda contínua de migrantes que cruzam a fronteira sul, muitos deles vindos de países governados por regimes autoritários como Cuba e Venezuela.



Tanto republicanos quanto democratas criticaram a forma como o governo Biden lidou com as questões de fronteira, mas algumas das críticas mais fortes vieram de líderes republicanos na Flórida e no Texas. No outono passado, DeSantis conseguiu transportar cerca de 50 migrantes, em sua maioria venezuelanos, do Texas para Martha's Vineyard, um esforço que por si só atraiu contestações legais na Flórida e em Massachusetts. A Abbott também transportou milhares de migrantes da fronteira sul para cidades lideradas pelos democratas, como Washington, DC e Nova York.



Quando Biden anunciou o programa de liberdade condicional, ele pediu aos republicanos que apoiassem mudanças abrangentes na imigração. Ele disse que as mudanças descritas no início deste mês “não consertarão todo o nosso sistema de imigração, mas podem nos ajudar bastante a administrar melhor o que é um desafio difícil. … Até que o Congresso aprove os fundos, um plano abrangente de imigração para corrigir o sistema completamente, meu governo trabalhará para melhorar as coisas na fronteira usando as ferramentas que temos.

A deputada María Elvira Salazar (R-Miami) elaborou um pacote de imigração abrangente, mas não está claro se a proposta ganhará muita força no Congresso.

Tanto a Flórida quanto o Texas lançaram vários processos contestando as políticas de imigração do governo Biden.



Fonte: Politico.



Abaixo, uma entrevista do governador Ron DeSantis sobre o aumento de imigrantes que chegam à costa da Flórida ilegalmente e também pela fronteira sul EUA-México.