USCIS estende a validade de Green Cards temporários por dois anos

Portadores de Green Cards temporários terão a validade dos documentos prorrogada por dois anos. A medida é uma resposta ao acúmulo de processos de imigração atrasados, informou o U.S. Customs and Immigration Services (USCIS).

A agência garantiu que está exercendo essa mudança para "acomodar os tempos de processamento atuais do Formulário I-751 e do Formulário I-829" que aumentaram em 2022. No final do ano passado, quase nove milhões de processos imigratórios estavam pendentes. Dentre eles, 270.925 eram formulários I-751, e 11.150 solicitações I-829.

Serão beneficiados os residentes permanentes cujos documentos irão vencer este ano e que derem entrada, dentro do prazo, nos pedidos de extensão. No caso de imigrantes casados com cidadãos americanos e que aplicarem para a remoção do status temporário, formulário I-751, a medida começa a ser aplicada em 25 de janeiro. Já aqueles com Green Card de investidor, formulário I-829, a ampliação está em vigor desde o dia 13 deste mês.

"O USCIS está estendendo a validade dos Cartões de Residente Permanente (Green Cards) para peticionários que preencherem corretamente o Formulário I-751, Petição para Remover Condições de Residência, ou Formulário I-829, Petição de Investidor para Remover Condições de Status de Residente Permanente para 48 meses após a data de validade do cartão. Essa alteração começou em 11 de janeiro de 2023 para o Formulário I-829 e começará em 25 de janeiro de 2023 para o Formulário I-751", informou a agência em comunicado.

Ao apresentar o aviso de recebimento atualizado com o Green Card expirado, a pessoa permanece autorizada a trabalhar e viajar por 48 meses a partir da data de expiração. O USCIS explicou que os indivíduos elegíveis irão receber uma notificação pelos correios informando sobre a prorrogação. Os residentes permanentes temporários que planejam ficar fora do país por um ano ou mais devem solicitar uma permissão de reentrada.

"Esses avisos podem ser apresentados com um Green Card expirado como evidência de status legal no país, enquanto o caso permanece pendente", informou o órgão. Durante os dois anos de extensão, o imigrante também continua autorizado a trabalhar e viajar.



