Quase 700 crianças imigrantes são reunidas com suas famílias

Uma força-tarefa do governo Biden projetada para reunir crianças separadas de suas famílias durante a presidência do presidente Trump reconectou quase 700 crianças com suas famílias, disseram autoridades na quinta-feira, 2.

O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva em seu primeiro dia no cargo para reunir famílias que foram separadas sob a prática amplamente condenada do governo Trump de separar pais e filhos à força na fronteira EUA-México para desencorajar a imigração ilegal. A quinta-feira marcou o aniversário de dois anos da força-tarefa.

Segundo dados divulgados pelo Departamento de Segurança Interna, 3.881 crianças foram separadas de suas famílias de 2017 a 2021. Cerca de 74% delas foram reunidas com suas famílias: 2.176 antes da criação da força-tarefa e 689 depois.

Mas isso ainda deixa quase 1.000 crianças. Desses, 148 estão em processo de reunificação. O departamento prometeu continuar o trabalho até que todas as famílias separadas que possam ser encontradas tenham a oportunidade de se reunir com seus filhos.

A administração Trump separou milhares de pais migrantes de seus filhos enquanto se movia para processar criminalmente as pessoas por cruzarem ilegalmente a fronteira sudoeste. Os menores, que não podiam ser mantidos sob custódia criminal com seus pais, foram transferidos para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Eles eram então enviados para morar com um padrinho, muitas vezes um parente ou outra pessoa ligada à família.

As famílias podem se registrar para os serviços de reunificação por meio de um site e obter ajuda com etapas como solicitar liberdade condicional humanitária que lhes permitiria vir para os EUA.

Canal Fox10.