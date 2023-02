Imigrante perde cidadania americana por fraudar programa federal em US$ 3 milhões

Um imigrante haitiano do sul da Flórida vai perder sua cidadania americana por fraudar um programa federal em US$ 3 milhões. Ele também enfrenta a prisão e possível deportação.



A lei de imigração permite ao governo revogar a cidadania de pessoas que estavam envolvidas em crimes no momento em que se inscreveram - mesmo que ainda não tivessem sido presas ou condenadas por eles.



Em novembro, Joff Stenn Wroy Philossaint, 32, admitiu culpa por ajudar cerca de uma dúzia de empresas do sul da Flórida a solicitar US$ 3 milhões em empréstimos falsos no âmbito do Programa de Proteção de Contracheque federal (PPP), destinado a ajudar empresas em dificuldades a pagar seus funcionários e outras despesas gerais durante a pandemia de covid-19.



Philossaint também admitiu que a rede de empresas recebeu US$ 2 milhões em empréstimos PPP garantidos pela Small Business Administration, de acordo com registros do tribunal. E ele admitiu que cobrou uma taxa de comissão de 10% de cinco outros réus nomeados em sua acusação, mostram os registros. Mas outra acusação - se ele mentiu em um formulário de naturalização sobre seu histórico criminal enquanto sua cidadania estava pendente - foi apresentada a um júri do tribunal federal de Fort Lauderdale, que o considerou culpado no início desta semana.



De acordo com evidências apresentadas na segunda-feira, 6, Philossaint se inscreveu para se tornar cidadão americano em abril de 2020. Enquanto o pedido estava pendente, ele orquestrou seu esquema de empréstimo COVID-19 nos condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach.



Em dezembro 15 de janeiro de 2020, o oficial dos Serviços de Cidadania e Imigração entrevistou Philossaint sobre seu pedido de cidadania. Durante a entrevista, ele “declarou falsamente” que nunca havia cometido um crime pelo qual não tivesse sido preso e que nunca havia feito declarações falsas para receber um benefício público como os empréstimos do PPP nos Estados Unidos, segundo o Ministério Público.



Ele então obteve aprovação para se naturalizar nos Estados Unidos.



Agora, enfrenta pena de prisão por fraude eletrônica e conspirações de lavagem de dinheiro, juntamente com fraude de cidadania em sua audiência de sentença em 19 de abril perante o Juiz distrital Rodney Smith do tribunal dos EUA. Cada uma das duas condenações por conspiração leva até 20 anos, e a violação de cidadania até 10 anos, segundo o Departamento de Justiça no Sul da Flórida.



Após sua sentença, ele perderá sua cidadania, e, posteriormente será um estrangeiro condenado e sujeito à deportação.