Imigração ilegal aos EUA diminui pelo México, mas aumenta pelo Canadá

O número de imigrantes indocumentados que cruzam a fronteira pelo México diminuiu, mas do Canadá para os EUA está aumentando – em um setor em mais de 700% – à medida que mais mexicanos desesperados para entrar nos EUA voam para o Canadá e tentam cruzar em temperaturas geladas.



Os mexicanos são de longe a principal nacionalidade que entra nos EUA no Setor Swanton, que inclui seções de Vermont, Nova York e New Hampshire, seguidos pelos haitianos e guatemaltecos, de acordo com dados do CBP.



Uma família recentemente parada pela Patrulha da Fronteira em Vermont carregava um bebê de 8 meses em temperaturas de -4 graus Fahrenheit. Uma foto da família compartilhada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras no Facebook mostrou um homem e uma mulher carregando o bebê e uma criança de 2 anos nos braços em meio à neve e gelo no escuro da noite.

As apreensões na área onde a família foi encontrada, conhecida como Setor Swanton, que inclui seções de Vermont, Nova York e New Hampshire, aumentaram para 1.146 de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2022, de apenas 136 no ano anterior. Do outro lado da fronteira norte, as travessias do Canadá para os EUA aumentaram de 16.000 para 42.000 no mesmo período, de acordo com dados do CBP.



Como o governo Biden continua a usar as restrições da Covid, por meio da política do Título 42, para bloquear migrantes na fronteira sul, os mexicanos nessas travessias são rejeitados mais do que qualquer outra nacionalidade, representando mais de 60% de todas as expulsões.

Mas para aqueles que podem pagar a passagem de avião só de ida de US$ 350 do México para Montreal ou Toronto, suas chances de não serem enviados de volta sob o Título 42 são muito melhores.



Porém, assim como os imigrantes que procuram cruzar a fronteira sul, as organizações criminosas organizadas também desempenham um papel no contrabando de migrantes para o Canadá.

Número de imigrantes na fronteira cai para o nível mais baixo em dois anos, diz DHS



O número de encontros dos agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA com imigrantes indocumentados que cruzam a fronteira sul entre as portas legais de entrada caiu para menos de 130.000 em janeiro, o menor número mensal em dois anos, de acordo com um porta-voz do Departamento de Segurança Interna.



As travessias de fronteira em geral, que incluem imigrantes indocumentados que se apresentam em portos legais de entrada, também caíram do recorde mensal de dezembro de mais de 250.000 para 156.000.



O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse a repórteres na semana passada que credita as novas políticas do governo Biden que abriram caminhos legais para alguns migrantes se inscreverem de seus países de origem, ao mesmo tempo em que impedem a entrada de mais migrantes na fronteira sob as restrições do Título 42 Covid.



Um alto funcionário da Segurança Interna disse à NBC News que, embora os números diários na fronteira tenham caído para os níveis de 2021, pouco mais de 4.000 por dia, os problemas que impulsionam a migração não foram resolvidos. Os migrantes que fogem de situações desesperadoras em Estados falidos em todo o Hemisfério Ocidental continuarão a se reunir na Colômbia, norte do México e outros lugares em suas jornadas para o norte, disse a autoridade.



Como a NBC News informou anteriormente, o Título 42, que bloqueou mais de 2 milhões de passagens de fronteira, provavelmente terminará em maio, exceto em uma contestação judicial bem-sucedida.



Fonte: NBC News.