População indocumentada nos EUA seria a mesma por 20 anos

A população estimada de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos permaneceu praticamente inalterada em 11 milhões ao longo de quase duas décadas, apesar dos inúmeros eventos que afetaram a imigração e a emigração, analisa o Washington Examiner.

Os últimos dados disponíveis mostram que aproximadamente 11 milhões de pessoas residiam no país em 2018 como resultado de cruzar a fronteira sem permissão ou entrar legalmente, mas não sair após o prazo de permanência expirar.

O mesmo número foi citado por presidentes nas últimas quatro gestões, por pesquisadores e por grupos de defesa.

Em 2006, o apartidário Pew Research Center em Washington descobriu que entre 11,5 milhões e 12 milhões de pessoas eram imigrantes sem documentos. Dois anos depois, o Pew determinou que esse número era de cerca de 11,8 milhões de pessoas.

O ex-presidente Barack Obama afirmou em 2010 que "11 milhões de imigrantes indocumentados" estavam nos EUA. Em 2016, o ex-presidente Donald Trump falou sobre os "11 milhões de imigrantes ilegais" durante um discurso de campanha no Arizona.

Em novembro passado, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (D-NY), pediu "um caminho para a cidadania para todos os 11 milhões, ou quantos indocumentados, existem aqui".

No entanto, os 11 milhões de imigrantes aqui em 2003 não são necessariamente os mesmos no país hoje, e que as últimas contagens não levaram em conta a parcela que morre, volta para o país de origem ou se legaliza.

"Você vê pessoas dizendo o tempo todo que as estimativas da população ficaram paradas em 11 milhões por tantos anos", disse Michelle Mittelstadt, diretora de comunicações e assuntos públicos do Migration Policy Institute em Washington ao Washington Examiner. "O que as pessoas não estão considerando na equação é que esta não é uma população estática. As pessoas retornam aos países de origem, morrem, se mudam para outros países, se legalizam."

Aumento



A população indocumentada aumentou constantemente por décadas. Por volta da virada do século, 8,5 milhões de pessoas residiam nos EUA, de acordo com dados do Escritório de Estatísticas de Imigração do Departamento de Segurança Interna.



A população continuou a aumentar no início dos anos 2000 e chegou a 10,5 milhões em 2005, mesmo quando o governo de George W. Bush mudou-se para isolar partes da fronteira sul, onde predominantemente homens mexicanos se depararam ilegalmente em busca de empregos operários.



Cidadãos mexicanos há muito constituem a maior parte dessa população, mas muitos retornaram ao México em 2009, quando a Grande Recessão atingiu todos os cantos da economia americana, disse Mittelstadt.



Além disso, entre 2009 e 2017, o governo Obama deportou 3 milhões de imigrantes ilegais de dentro dos EUA, de acordo com o think tank libertário Cato Institute em Washington, servindo como um impedimento para aqueles de fora dos EUA.



Usando dados federais, o MPI e a organização Center for Migration Studies estimaram que a população indocumentada ficou entre 10 milhões e 12 milhões entre 2008 e 2018. As estimativas do DHS só foram até 2015, mas também permaneceram nessa faixa.



A população sem documentos há muito é dominada por imigrantes que ultrapassaram os vistos, de acordo com um relatório de 2022 do Conselho de Relações Exteriores que citou pesquisas do Centro de Estudos de Migração.



“Embora muitas das políticas que visam reduzir a imigração ilegal se concentrem na fiscalização na fronteira, os indivíduos que chegam aos Estados Unidos legalmente e ultrapassam seus vistos constituem uma parcela significativa da população indocumentada”, afirmou o relatório do CFR. “Entre 2010 e 2018, os indivíduos que ultrapassaram seus vistos superaram em muito os que chegaram cruzando a fronteira ilegalmente”.



Mittelstadt disse que a pandemia de coronavírus interrompeu o censo nacional decenal em 2020 e inutilizou muitos de seus resultados. (O censo também estava atolado em drama jurídico sobre o governo Trump querer fazer uma pergunta sobre cidadania que acabou sendo bloqueada pela Suprema Corte em 2019.)



As circunstâncias em torno da contagem de 2020 significam que grupos como o MPI devem aguardar os dados da pesquisa de 2021, que está em processo de revisão por seus analistas.



"Embora tenha havido um número substancial de chegadas à fronteira nos últimos anos, não sabemos quanto dessa imigração é compensada pela emigração, em particular da grande população mexicana não autorizada que vem diminuindo desde a recessão de 2008, " Mittelstadt disse.



O afluxo de imigrantes na fronteira sul nos últimos dois anos resultou em 2 milhões de pessoas sendo libertadas nos EUA para aguardar audiências no tribunal de imigração anos depois.



Uma porta-voz do NumbersUSA, um think tank conservador de imigração em Washington, disse que é "justo dizer" que a população de imigrantes ilegais "provavelmente aumentou" como resultado das libertações em massa.



“A menos que 2 milhões de pessoas tenham saído ou tenha morrido ou esse número tenha sido compensado com ajustes no status [de imigração], você pensaria que nossa população indocumentada é de pelo menos 13 milhões agora", disse Chris Chmielenski, vice-presidente e vice-diretor da NumbersUSA.

Chmielenski acrescentou que o número de 11 milhões de 2018 é válido e não os 20 milhões ou 30 milhões que outros, incluindo a Universidade de Yale e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, alegaram.



Fonte: Washington Examiner.