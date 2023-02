Nova regra antecipa pedidos de visto F-1 e permite estudantes trabalharem nos EUA

Uma nova regra anunciada pelo U.S. Immigration and Customs Enforcement (USCIS) antecipa o prazo de pedidos de visto F-1 e também permite que alguns estudantes trabalhem legalmente nos Estados Unidos.



Na antecipação do pedido de visto, a tentativa do governo é de antecipar os tempos de processamento.

Para isso, o governo adicionou uma cláusula no site do Departamento de Estado que pode fazer com que os alunos em potencial recebam um formulário I-20, a fim de obter um visto F-1 ou M, até 365 dias (1 ano) antes de sua data de início.



Anteriormente, os alunos só podiam obter oficialmente um visto F-1 até 120 dias (4 meses) antes da data de início do programa e só podiam solicitar um formulário I-20 até seis meses antes.



Mas os alunos não terão permissão para entrar nos EUA até que estejam dentro de 30 dias do início de seu programa universitário.



No mesmo dia, o USCIS também anunciou um esclarecimento sobre o período de validade da autorização de trabalho para estudantes F-1 já no país que estão “passando por severas dificuldades econômicas”, também conhecido como Special Student Relief.

“[Nesse caso], podemos conceder autorização de emprego SSR fora do campus a um estudante não imigrante F01 durante o período de validade do aviso do Registro Federal”, dizia a atualização – que normalmente é de 18 meses – seis meses a mais do que a autorização anterior de um ano.



“Estamos entusiasmados com os anúncios do SSR junto com o TPS para um número crescente de países que estão passando por circunstâncias emergentes. Essas atualizações facilitarão aos alunos com essas circunstâncias especiais a capacidade de ajustar suas cargas de curso e aproveitar mais oportunidades de trabalho”, disse Feldblum.

O anúncio do USCIS também dizia que a extensão não poderia ultrapassar a data de término do programa de um aluno.



F and M student visas can now be issued up to 365 days in advance of the I-20 program start date, allowing more time for students to apply for a visa. Students are still not allowed to enter the U.S. on a student visa more than 30 days before their program start date. pic.twitter.com/jHUaNZYkE8