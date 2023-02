Marcas conhecidas exploram crianças migrantes recém-chegadas aos EUA

Chegando em números recordes, crianças migrantes indocumentadas e recém-chegadas aos EUA acabam em empregos perigosos que violam as leis de trabalho infantil – inclusive em fábricas de produtos para marcas conhecidas como Cheetos e Fruit of the Loom, descobriu uma investigação do New York Times.



De acordo com a investigação, fábricas estão cheias de trabalhadores menores de idade violando as leis de trabalho infantil. Um dos exemplos citados é o de Carolina Yoc, 15 anos, que atravessou a fronteira sul sozinha e agora passa horas debruçada sobre máquinas perigosas em Grand Rapids, Michigan, dentro da fábrica da Cheerios.



Em fábricas próximas, outras crianças cuidavam de fornos gigantes para fazer barras de granola Chewy e Nature Valley e embalar sacos de Lucky Charms e Cheetos – todos trabalhando para a gigante do processamento Hearthside Food Solutions.



"Às vezes fico cansada e me sinto mal", disse Carolina após um turno em novembro. Seu estômago doía com frequência, e ela não sabia se era por causa da falta de sono, do estresse do barulho incessante das máquinas ou das preocupações que tinha consigo mesma e com sua família na Guatemala. Ela veio para os Estados Unidos sozinha no ano passado para morar com um parente que ela nunca conheceu.



Esses trabalhadores fazem parte de uma nova economia de exploração: crianças migrantes, que vêm para os Estados Unidos sem seus pais em números recordes, estão acabando em alguns dos empregos mais punitivos do país, descobriu a investigação. Essa força de trabalho paralela se estende por setores em todos os estados, desrespeitando as leis de trabalho infantil que estão em vigor há quase um século.



Patrocinadores são obrigados a enviar crianças migrantes para a escola, mas alguns alunos fazem malabarismos com aulas e cargas de trabalho pesadas. Outras crianças chegam e descobrem que foram enganadas e não serão matriculadas na escola.



O número de menores desacompanhados entrando nos Estados Unidos subiu para 130.000 no ano passado – três vezes o que era cinco anos antes – e espera-se que este verão traga outra onda.

O trabalho infantil migrante beneficia tanto as operações clandestinas quanto as corporações globais, constatou o Times. Em Los Angeles, as crianças costuram etiquetas "Made in America" nas camisetas da J. Crew. Eles assam pãezinhos vendidos no Walmart e Target, processam o leite usado no sorvete Ben & Jerry's e ajudam a desossar o frango vendido no Whole Foods. Ainda no outono, alunos do ensino médio fabricavam meias Fruit of the Loom no Alabama. Em Michigan, as crianças fabricam peças de automóveis para a Ford e a General Motors.



Estas não são crianças que entraram furtivamente no país sem serem detectadas. O governo federal sabe que eles estão nos Estados Unidos, e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos é responsável por garantir que os patrocinadores os apoiem e os protejam do tráfico ou exploração.



A Ford, General Motors, J. Crew e Walmart, bem como seus fornecedores, disseram que levaram as alegações a sério e investigariam. A Target e a Whole Foods não responderam aos pedidos de comentários. A Fruit of the Loom disse que encerrou seu contrato com o fornecedor.