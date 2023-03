Migração reversa: mais indocumentados voltam para seus países após décadas nos EUA

Nos últimos anos, uma onda de imigrantes indocumentados está deixando os Estados Unidos e voltando para seus países de origem, muitas vezes depois de passar a maior parte de suas vidas trabalhando e construindo a vida na América. Agora, com meia-idade e ainda fisicamente aptos, muitos estão fazendo uma migração reversa, aponta uma pesquisa do The New York Times.



As saídas aceleraram recentemente, começando com a repressão aos imigrantes sob o governo Trump e continuando sob o presidente Biden, à medida que muitos idosos decidem que atingiram seus objetivos originais de imigração e podem se dar ao luxo de trocar o trabalho muitas vezes cansativo disponível para trabalhadores indocumentados por um ritmo mais lento em seu país de origem.



Os mexicanos, que representam a maior e mais transformadora migração para os Estados Unidos na história moderna, iniciaram um retorno gradual há mais de uma década, com melhorias na economia mexicana e redução das oportunidades de emprego nos Estados Unidos durante a última recessão.



A população indocumentada do México, a principal fonte de imigrantes para os Estados Unidos, caiu de 6,6 milhões para 4,4 milhões de 2010 a 2020. O número de pessoas sem documentos de cerca de uma dúzia de países, incluindo Polônia, Filipinas, Peru, Coreia do Sul e Uruguai, caiu 30% ou mais nesse período, diz a pesquisa.



Brasileiros voltaram em grande número quando a economia brasileira estava prosperando, graças a um boom de exportação de alimentos e propostas bem-sucedidas para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que estimularam uma bonança de construção. Essa realidade mudou em comparação com os últimos quatro anos, quando mais brasileiros passaram a vir para os EUA com a intenção de ficar, tanto legal quanto ilegalmente.



O retorno para o país de origem é um dos muitos fatores que ajudaram a manter o número total de imigrantes indocumentados no país relativamente estável, apesar de uma enxurrada de apreensões de migrantes na fronteira sul que atingiu dois milhões no ano passado.



A atual população indocumentada permaneceu relativamente constante em cerca de 10,2 milhões nos últimos anos, após atingir um pico de quase 12 milhões em 2008, mesmo com o grande número de recém-chegados na fronteira.



“É um mito que todo mundo vem para cá e ninguém nunca sai”, disse Robert Warren, pesquisador visitante sênior do Center for Migration Studies, um centro de estudos, que escreveu um relatório recente sobre a tendência.



"Muitas pessoas estão deixando o país, e elas estão saindo voluntariamente", disse Warren, um dos vários demógrafos, incluindo acadêmicos da Emory University, da Princeton University e da University of California, Los Angeles, que foram documentando a tendência.