Governo Biden considera reiniciar detenção familiar para imigrantes na fronteira

O governo do presidente Joe Biden está considerando reiniciar a polêmica política que detém imigrantes que entram ilegalmente no país com seus filhos, confirmaram duas fontes ligadas à Casa Branca.

A política do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) conhecida como detenção familiar foi interrompida a logo após a posse de Biden. Nela, pais adultos não cidadãos ou tutores legais acompanhados por seus próprios filhos menores não cidadãos são levados para Centros Residenciais Familiares do ICE até que seu caso seja visto pela imigração e eles liberados para entrar nos EUA sob certas condições ou enviados de volta ao país de origem.

Em comunicado, um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse que "nenhuma decisão foi tomada enquanto nos preparamos para a suspensão do Título 42 da Ordem de Saúde Pública. O governo continuará a priorizar o processamento seguro, ordenado e humano dos imigrantes".

A Casa Branca e os funcionários do DHS se reuniram várias vezes nos últimos dias para discutir o que seria necessário para reiniciar a política quando o Título 42 terminar em 11 de maio.