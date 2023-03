Imigração ilegal custa US$ 151 bilhões por ano aos contribuintes

A imigração ilegal está custando aos contribuintes dos Estados Unidos US$ 151 bilhões por ano, marcando um aumento de 30% em cinco anos, de acordo com um novo estudo de um grupo de imigração divulgado esta semana.

O estudo "O fardo fiscal da imigração ilegal para os contribuintes dos Estados Unidos 2023" da Federação para a Reforma da Imigração Americana (FAIR) conclui que os contribuintes americanos pagam cerca de US$ 182 bilhões anualmente por serviços e benefícios para imigrantes indocumentados. No entanto, esses custos são compensados por cerca de US$ 31 bilhões em impostos arrecadados do que eles estimam ser 15,5 milhões de imigrantes ilegais nos EUA.

Esses custos representam um aumento de 30% desde 2017, quando a FAIR - que defende uma segurança mais rígida nas fronteiras e níveis mais baixos de imigração em geral - estimou o custo líquido anual em US$ 116 bilhões por ano.

Embora os imigrantes sem documentos não sejam elegíveis para a maioria dos programas federais de bem-estar, o estudo também leva em conta os serviços, como educação e programas de assistência alimentar, fornecidos aos filhos de indocumentados nascidos nos EUA e também programas para os quais eles podem ser elegíveis em nível estadual.

O maior custo que a FAIR identifica é a educação K-12, que o grupo estima custar um total de US$ 78 bilhões por ano. Os cuidados de saúde - incluindo despesas hospitalares não compensadas, fraude do Medicaid e Medicaid para crianças nascidas nos EUA - são estimados em US$ 42,7 bilhões por ano. Os custos relacionados à justiça criminal nos níveis federal, estadual e local, que incluem a fiscalização federal da imigração, são estimados em aproximadamente US$ 47 bilhões por ano.

Os custos dos programas de assistência alimentar e nutrição, incluindo o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) e Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF) são estimados pelo grupo em cerca de US$ 13,5 bilhões por ano. O estudo estima que cada imigrante ilegal ou filho de imigrantes ilegais nascido nos Estados Unidos custa US$ 8.776 por ano e custa a cada contribuinte US$ 1.156 por ano.



Entre os estados, os custos variam, com imigrantes indocumentados e seus filhos custando à Califórnia quase US$ 31 bilhões por ano – o mais caro identificado pelo estudo. O Texas gasta aproximadamente US$ 13 bilhões por ano, enquanto a Virgínia Ocidental arca com os custos mais baixos, US$ 33 milhões por ano.



Fonte: Fox News.