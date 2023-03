Imigrantes frustrados com pedidos de asilo invadem fronteira entre México e EUA

Frustrados por não conseguirem fazer pedidos de asilo pela internet, centenas de imigrantes tentaram entrar nos Estados Unidos vindos do México no domingo, 12. O grupo, em sua maioria venezuelanos, tentou atravessar uma ponte que ligava Ciudad Juarez a El Paso, no Texas.



Os imigrantes romperam a segurança mexicana, mas foram detidos por arame farpado e agentes de fronteira dos EUA em equipamento anti-motim.



Vídeos postados nas redes sociais mostraram a multidão, que incluía várias crianças, tentando atravessar a ponte antes de recuar para o lado mexicano.

O levante em massa levou os oponentes do presidente Joe Biden a pedir uma melhor segurança nas fronteiras. O incidente gerou críticas de líderes republicanos. O senador do Texas, John Cornyn, acusou Biden de não trabalhar com os líderes do Congresso para conter o fluxo de imigrantes.



Em um comunicado, a US Customs and Border Patrol (CBP) disse que o grupo representava "uma ameaça potencial para fazer uma entrada em massa".



Um total recorde de 2,76 milhões de imigrantes foi impedido de entrar nos Estados Unidos no ano encerrado em setembro de 2022. Os altos níveis continuaram até janeiro, quando houve uma queda acentuada, de acordo com os últimos números disponíveis.



O aplicativo



Alguns imigrantes na multidão de domingo alegaram frustração com um novo aplicativo do governo dos EUA destinado a agilizar o processo de solicitação de asilo. Outros disseram aos repórteres que ouviram um boato de que seriam autorizados a entrar nos Estados Unidos, supostamente por causa da celebração do "dia do imigrante".

No início deste ano, o governo Biden lançou um aplicativo para smartphone chamado CBP One, que deveria permitir que os requerentes de asilo marcassem consultas antes de sua chegada à fronteira.

Várias organizações de direitos dos migrantes disseram recentemente à BBC que os usuários enfrentam falta de compromissos, falhas de geolocalização e outras falhas.

Um recurso de segurança do aplicativo exige que os candidatos enviem uma foto toda vez que fizerem login, mas os grupos dizem que pessoas com pele mais escura frequentemente têm suas fotos rejeitadas.

Uma requerente de asilo disse à Reuters no domingo que ficou presa na fronteira por um mês enquanto lutava para usar o aplicativo.



O Departamento de Segurança Interna dos EUA diz que atualizações recentes de aplicativos melhorarão o sistema.