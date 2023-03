Mortes de imigrantes na costa da Califórnia reforçam o perigo da travessia ilegal

Pelo menos oito pessoas morreram quando dois barcos de contrabando de imigrantes viraram em ondas rasas, mas traiçoeiras, em meio a forte neblina, na costa da Califórnia, disseram autoridades no domingo, 12.



Foi a mais recente e uma das operações marítimas de contrabando humano mais mortíferas da costa dos Estados Unidos, segundo a Guarda Costeira.



De um dos barcos, uma mulher ligou para o 911 no sábado à noite para relatar que o outro tinha virado nas ondas em Black's Beach, disseram as autoridades. Falando em espanhol, ela disse que havia 15 pessoas no barco que virou e oito no dela.



Antes da polícia e da Guarda Costeira chegarem, os sobreviventes haviam fugido por terra, incluindo a mulher que ligou para o 911. O chefe do salva-vidas de San Diego, James Gartland, disse que as equipes de resgate encontraram os dois barcos virados em águas rasas quando chegaram.



As equipes da Guarda Costeira e do San Diego Fire-Rescue retiraram corpos de oito adultos da água, mas a névoa dificultou a busca por outras vítimas. Os esforços de recuperação foram retomados no domingo, mas nenhum corpo adicional foi encontrado. A Guarda Costeira anunciou no Twitter que a busca foi suspensa às 15h30.



“Essa área é muito perigosa, mesmo durante o dia”, disse Gartland. "Água alta, na altura do joelho faz pensar que você pode sair da água com segurança, mas há longos buracos na costa. Se você pisar nesses buracos, as correntes marítimas irão puxá-lo ao longo da costa e de volta ao mar."



Centenas de operações de contrabando marítimo ocorrem todos os anos na costa da Califórnia e às vezes se tornam fatais. Em maio de 2021, um barco lotado transportando migrantes virou e se partiu em meio a fortes ondas ao longo da costa rochosa de San Diego, matando três pessoas e ferindo mais de duas dúzias de outras.

O sul da Califórnia registrou um aumento de 771% no tráfico de pessoas na região desde 2023, disse o Capitão James Spitler, comandante do setor da Guarda Costeira de San Diego.

As tentativas de contrabando por mar mais do que triplicaram em San Diego entre o ano fiscal de 2019 e 2022. Agências federais, incluindo a Guarda Costeira dos EUA e a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), documentaram 669 "eventos marítimos" em 2022. Esses eventos também incluem apreensões de drogas e prisões.

Mais de 800 migrantes morreram tentando cruzar a fronteira sul ilegalmente no ano fiscal de 2022, um novo recorde de acordo com dados do CBP.



Fonte: Associated Press.

Pending further developments, at 3:30 p.m., Coast Guard Sector San Diego suspend the search for missing migrants from an overturned panga near Black’s Beach. — USCG Southern California (@USCGSoCal) March 12, 2023

Leia também