Imigrantes dinamizam a economia e o crescimento do emprego nos EUA, diz pesquisa

Novas pesquisas reforçam a tese de que imigrantes tornam a economia mais dinâmica. A economia dos EUA experimentou um déficit significativo na imigração devido a políticas governamentais e a contribuição dos imigrantes é o que tem ajudado, segundo dados do American Community Survey com o programa Business Dynamics Statistics do U.S. Census Bureau analisados no estudo Fundação Nacional para a Política Americana.



“Os imigrantes impulsionam o crescimento econômico, o crescimento do emprego e o dinamismo econômico por meio de suas contribuições para a força de trabalho, atividades empresariais e compras de bens e serviços”, de acordo com Madeline Zavodny, professora de economia da Universidade do Norte da Flórida, no estudo da Fundação Nacional para a Política Americana. “A análise conclui que os imigrantes podem retardar o deslocamento da atividade manufatureira pelas empresas dos EUA, indicando a importância da imigração para aumentar a produção manufatureira doméstica dos EUA.”



Para conduzir a pesquisa, Zavodny combinou dados do American Community Survey com o programa Business Dynamics Statistics do U.S. Census Bureau para quase 250 áreas metropolitanas.



“As áreas metropolitanas com maior participação de imigrantes têm economias mais dinâmicas e experimentam um crescimento mais rápido no número de empregos criados e no estabelecimento de novos negócios”, constatou. “Durante 2010 a 2019, os trabalhadores estrangeiros representaram até um quarto do crescimento do emprego e até três quartos do crescimento dos estabelecimentos comerciais nas 248 áreas metropolitanas examinadas.”



A pesquisa concluiu que os trabalhadores nascidos no exterior são cruciais para a dinâmica de negócios da indústria da construção, enquanto os imigrantes com nível superior são “particularmente importantes” na indústria da informação, que inclui serviços de software.



A área metropolitana de Midland, no Texas, foi a de mais rápido crescimento de emprego nos EUA de 2010 a 2019, segundo a pesquisa. Provo-Orem, em Utah, foi a segunda. Na Flórida, a região Naples-Immokalee-Marco Island foi a que mais se destacou, ficando em 10 lugar na lista geral do país.



Zavodny descobriu que os imigrantes iniciam mais negócios do que os nascidos nos EUA e fornecem os trabalhadores necessários. “A maior disponibilidade de trabalhadores por causa da imigração provavelmente estimulará a entrada e expansão de negócios”, escreve Zavodny.



“Os imigrantes promovem o crescimento econômico ao se mudarem para áreas onde as empresas estão se formando ou expandindo e precisam de mais trabalhadores. Como trabalhadores, consumidores e empresários, os imigrantes promovem o dinamismo empresarial ao agregar suas competências à força de trabalho, servindo como um novo grupo de clientes e iniciando novos negócios. Os imigrantes permitem que a economia dos EUA adicione mais negócios e empregos e a ajudem a crescer continuamente e mudar em vez de estagnar”.



Fonte: Forbes.