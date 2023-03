Número de imigrantes dos EUA para o Canadá aumenta

Cerca de 150 migrantes são deixados todos os dias no final da Roxham Road, uma estrada rural, no norte do estado de Nova York. Em 2022, 40 mil pessoas cruzaram a fronteira a pé para entrar no Canadá.

Muitos começaram sua jornada em lugares muito distantes, incluindo o Brasil. Eles acreditam que o Canadá é mais receptivo aos imigrantes do que os Estados Unidos e esta estrada remota é a sua linha de chegada.

Roxham Road não é um ponto de fronteira oficial. Não há agentes da alfândega no fim da estrada - apenas policiais que prendem as pessoas que fazem a travessia. Mas o local se tornou um ponto acessível para entrar no Canadá para pedir asilo.

O ano de 2022 marcou um recorde na entrada de imigrantes no Canadá por este caminho. Milhares de pessoas foram atraídas pela reputação do país de ajudar fugitivos de guerras e outros conflitos.

Muitos dos migrantes são do Haiti. Também houve um pico de pessoas chegando de países latino-americanos como a Venezuela e a Colômbia, ou até do Afeganistão.

Fonte: BBBC.