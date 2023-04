EUA aumentam taxas de visto para estudantes e visitantes; veja valores

Os Estados Unidos anunciaram aumentos nas taxas para certas taxas de processamento de solicitação de visto de não-imigrante. O incremento, publicado no Federal Register em 28 de março de 2023, entrará em vigor em 30 de maio de 2023.

O Departamento de Estado dos EUA cobra uma “taxa de processamento de solicitação” dos vistos de não-imigrantes após o registro do formulário (DS-160) solicitando o documento no site do governo americano.



O governo dos EUA disse no anúncio que:



-A taxa para vistos de visitante B-1/B-2, cartões de passagem de fronteira para cidadãos mexicanos com 15 anos ou mais e vistos de estudante e visitante de intercâmbio aumentará de US$ 160 para US$ 185.



- A taxa para determinados vistos de não-imigrante baseados em petição para trabalhadores temporários (categorias H, L, O, P, Q e R) aumentará de US$ 190 para US$ 205.



- A taxa para um comerciante de tratados, investidor de tratados e requerentes de tratados em uma ocupação especializada (categoria E) aumentará de US$ 205 para US$ 315.

Os EUA justificaram o reajuste nas taxas “com base no custo real da prestação de serviços” e destacaram que a taxa cobrada em vistos para trabalho ou turismo, por exemplo, não era atualizada desde 2014.



“Outras taxas consulares não são afetadas por esta regra, incluindo a isenção da taxa exigida de residência de dois anos para certos visitantes de intercâmbio.



“Os vistos de trabalho e turismo são essenciais para a política externa do presidente Biden e reconhecemos o papel crítico que as viagens internacionais desempenham na economia dos EUA", disse o Departamento de Estado.



Tempo de espera



A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil projeta ultrapassar a concessão de 1 milhão de vistos no país em 2023, mesmo patamar registrado entre 2012 e 2014. Para isso, o órgão planeja ampliar o atendimento para diminuir a fila. Atualmente, são mais de 300 funcionários nas cinco seções consulares.

O aumento na procura pelos vistos tem gerado longas filas – o problema é maior para os pedidos de visto de turismo, que já passaram da marca de 550 dias para a emissão da primeira autorização.

Atualmente, para agendar uma entrevista no Brasil para a primeira emissão de visto americano nas categorias B1/B2, que servem para turismo ou negócios.

Embaixada dos EUA em Brasília: 438 dias

Consulado-Geral dos EUA em São Paulo: 556 dias

Consulado-Geral dos EUA no Rio de Janeiro: 442 dias

Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre: 438 dias

Consulado-Geral dos EUA em Recife: 395 dias.

