Imigrantes poderão atualizar endereço pelo site do ICE

Os imigrantes não-cidadãos dos EUA que precisam notificar o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) sobre uma mudança de endereço agora poderão fazê-lo online. Até agora, os não cidadãos só tinham a opção de atualizar essas informações por telefone ou pessoalmente.



O novo formulário de mudança de endereço on-line permitirá que não cidadãos cumpram suas obrigações de imigração com mais facilidade e melhorem a precisão das informações de endereço relatadas ao ICE, utilizando o preenchimento automático de endereço para garantir a padronização do Serviço Postal dos EUA.

A nova ferramenta, anunciada em 6 de abril, será implantada em uma versão contínua com disponibilidade total prevista para as próximas semanas.

“Esta é outra inovação crítica para melhorar o cumprimento das obrigações de imigração e aumentar a eficiência do processo”, disse o vice-diretor do ICE e funcionário sênior que desempenha as funções do diretor Tae D. Johnson em uma declaração preparada.

Todos os não cidadãos nos Estados Unidos, exceto portadores de visto A e G e visitantes com isenção de visto, também devem relatar uma mudança de endereço aos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) dentro de 10 dias após a mudança, de acordo com o comunicado à imprensa.



Se o não cidadão estiver atualmente em processo de remoção de acordo com a Seção 240 da Lei de Imigração e Nacionalidade (INA), o novo formulário online interativo mostrará ao não cidadão informações sobre como também alterar seu endereço no tribunal de imigração conforme necessário, usando o Formulário EOIR-33 do Escritório Executivo para Revisão de Imigração (EOIR), Alteração de endereço/informações de contato, que pode ser enviado por correio, pessoalmente no tribunal de imigração ou online por meio do Acesso de respondente do EOIR.



O formulário EOIR-33 está atualmente disponível em inglês, espanhol, chinês, crioulo haitiano, português e punjabi.