Lei que autoriza cooperação entre ICE e a polícia volta a vigorar na FL

Um tribunal federal de apelações rejeitou um caso que desafiava uma lei de imigração de 2019 que proibia as chamadas “cidades santuário” na Flórida e com ela a cooperação entre a polícia local e agentes do ICE em caso de indocumentados detidos.



Na quinta-feira, 13, um painel de três juízes no 11º Circuito de Apelações dos EUA anulou uma decisão de um juiz distrital do sul da Flórida que bloqueava partes da lei SB 168 desde 2020, incluindo a cooperação entre a polícia e o ICE.



De Santis promulgou a lei proibindo ações de proteção a indocumentados em 2019. Logo depois, várias organizações processaram o governador e o procurador-geral da Flórida, contestando a lei estadual que exige que as autoridades locais cooperem com as autoridades federais de imigração. A lei também proíbe prefeituras de implementarem políticas locais de proteção aos indocumentados.



A ação foi movida em 2019 pela Florida Immigrant Coalition, o Family Action Network Movement, entre outros grupos. Em 2020, a juíza federal Beth Bloom, indicada pelo ex-presidente Barack Obama, atendeu à ação e desativou o trecho da lei que mistura as responsabilidade de policiais e agentes de imigração na condução de imigrantes para presídios federais do ICE.

A lei estadual prevê que as autoridades locais apoiem a aplicação da lei federal de imigração e cooperem com as iniciativas e autoridades federais de imigração e que as autoridades locais possam transportar estrangeiros sujeitos a um detento de imigração para custódia federal.

As organizações alegaram que as disposições sobre apoio e cooperação foram adotadas com a “intenção de discriminar com base em raça e nacionalidade, violando a Décima Quarta Emenda”. Eles também sustentaram que a provisão de transporte é “impedida por lei federal”.

Na decisão da semana passada, os juízes disseram que os queixosos não tinham legitimidade para contestar a lei e que DeSantis e Moody não deveriam ser réus no caso.



