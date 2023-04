Partido Republicano da Câmara segue em frente com plano arriscado de imigração

Os republicanos da Câmara se empenharam na quarta-feira, 19, em uma estratégia de duas vias para projetar o compromisso com a segurança nas fronteiras. Ambas as faixas parecem destinadas ao fracasso.

De um lado, os republicanos do Comitê Judiciário estão no meio de um debate de uma hora sobre um amplo plano de fronteira e imigração, após semanas de negociações a portas fechadas.

Enquanto isso, os republicanos também estão silenciosamente preparando o terreno para o possível impeachment do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, quando ele aparece perante o painel de Segurança Interna - ostensivamente para falar sobre o pedido de orçamento de seu departamento, mas, em vez disso, enfrenta uma cascata de fúria do Partido Republicano sobre como lida com a fronteira.

O projeto de lei da fronteira e o impeachment de Mayorka já enfrentaram forte ceticismo de uma coalizão de centristas do Partido Republicano que não mostra sinais de enfraquecimento. Os centristas levantaram temores de que o plano de imigração vá longe demais ao limitar os pedidos de asilo, ao mesmo tempo em que se opõem às exigências conservadoras de dar o passo histórico de impeachment de um funcionário do Gabinete.

Embora nenhum dos esforços republicanos da Câmara tenha chance de sucesso no Senado controlado pelos democratas, o fracasso em obter medidas de segurança nas fronteiras por meio da única câmara do Congresso que eles controlam representaria um tropeço significativo para os republicanos em uma questão altamente importante para sua base.

"Estou confiante de que a liderança não trará nada ao plenário que não tenha votos para passar. … Por mais que demore, é isso que você quer ", disse o deputado Tony Gonzales (R-Texas), um crítico vocal do projeto de lei do Comitê Judiciário.

Com informações do site Politico.