De onde vêm e para onde vão os imigrantes depois que chegam aos Estados Unidos?

Os Estados Unidos abrigam mais imigrantes do que qualquer outro país - mais de 45 milhões de pessoas, de acordo com as últimas estimativas do Censo. O número equivale a 13,6% da população dos EUA, quase o mesmo que era há um século. Mas, ao longo dos anos, houve mudanças significativas na origem dos imigrantes que vêm para os EUA e para onde vão quando chegam aqui.

Para se ter ideia do crescimento da população imigrante, em 1965, 9,6 milhões de imigrantes viviam nos EUA e representavam apenas 5% da população, de acordo com o Migration Policy Institute.

Menos mexicanos e mais chineses

Os mexicanos representam o maior grupo de imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Isso é verdade desde 1980, de acordo com o apartidário Migration Policy Institute. Em 1960, o maior grupo de imigrantes eram os italianos, seguidos pelos alemães e canadenses. Durante décadas, um sistema nacional de cotas original aprovado pelo Congresso em 1924 favoreceu os migrantes do norte e oeste da Europa e excluiu os asiáticos.

Atualmente, o número total de imigrantes mexicanos que vivem nos EUA está em declínio há mais de uma década. Estima-se que 10,7 milhões de imigrantes mexicanos viviam nos Estados Unidos em 2021, cerca de 1 milhão a menos que o número de uma década antes. Enquanto isso, a imigração de outros países, incluindo Índia e China, tem aumentado, de acordo com o MPI.

De acordo com uma análise dos dados do Censo do MPI, os 10 principais países de origem de imigrantes nos Estados Unidos estão todos na América Latina e na Ásia. Essas estatísticas incluem tanto imigrantes que vieram para os Estados Unidos legalmente quanto aqueles que vivem no país sem autorização.

E a rota México-EUA segue como o maior corredor migratório do mundo.

Indocumentados x Documentados

Olhando apenas para a população de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos, a lista dos principais países de origem muda ligeiramente. Um relatório do Departamento de Segurança Interna em 2021 estimou que os seis principais países de origem de imigrantes indocumentados eram México, El Salvador, Guatemala, Índia, Honduras e China.

Mas a maioria dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos não são indocumentados. As últimas estimativas do Pew Research Center indicam que cerca de 10,5 milhões de imigrantes indocumentados vivem nos Estados Unidos. Isso significa que a grande maioria das pessoas nascidas no exterior que vivem nos Estados Unidos (77%) estão aqui legalmente.

Destino nos EUA

Por muitos anos, a maioria dos imigrantes residia no Nordeste e no Centro-Oeste. Portais históricos de imigrantes estão nas principais áreas metropolitanas, como Nova York, Chicago e Boston. Mas, hoje, os estados Califórnia, Texas, Flórida, Nova York e Nova Jersey abrigam o maior número de imigrantes.

Alguns estados têm números maiores de imigrantes em relação às suas populações totais, como o Havaí.