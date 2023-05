EUA planejam enviar mais 1.500 soldados do Exército para a fronteira sul

O governo Biden planeja enviar mais 1.500 soldados da ativa do Exército para a fronteira sul para ajudar no alto fluxo de imigrantes em busca de asilo nas próximas semanas com o fim do Título 42, disseram três autoridades dos EUA nesta terça-feira, 2, ao jornal Politico.



Eles se juntarão aos 2.500 membros da Guarda Nacional já atuantes e apoiarão o trabalho dos agentes de fronteira.



A medida ocorre quando o Título 42, a lei de saúde pública em vigor desde 2020 que permite aos EUA negar pedidos de asilo e migrações por motivos de saúde pública, deve expirar em 11 de maio. Desde que foi estabelecida pela pandemia, permitiu expulsar rapidamente migrantes mais de 2,7 milhões de vezes desde março de 2020 sem processar seus pedidos de asilo.



Os militares, oriundos principalmente de unidades do Exército, não terão função policial. Eles estarão armados para autodefesa, mas realizarão apenas tarefas administrativas e de monitoramento, liberando os funcionários da Patrulha de Fronteira para processar as reivindicações dos migrantes, disseram os três oficiais de forma anônima.



As tropas adicionais, que estão sendo enviadas para atender a uma solicitação do Departamento de Segurança Interna, preencherão “lacunas críticas de capacidade”, incluindo detecção e monitoramento, entrada de dados e suporte de depósito. Eles ficarão por até 90 dias, após os quais reservistas militares ou contratados farão o trabalho.



Se o secretário de Defesa Lloyd Austin aprovar o pedido oficial do Departamento de Segurança Interna nesta terça-feira, como esperado, os soldados se juntarão a 2.500 soldados da Guarda Nacional já ativados para auxiliar na aplicação da lei na fronteira, de acordo com um funcionário do Departamento de Defesa.



As tropas da Guarda Nacional já na fronteira são destacadas na ativa, o que significa que sua missão é financiada pelo governo federal e não por seus respectivos estados, de acordo com o funcionário do DoD.



O presidente Joe Biden assinou na semana passada uma ordem executiva autorizando o governo a convocar forças da ativa para lidar com o tráfico de drogas na fronteira sul, essencialmente pré-aprovando a missão, disse o funcionário do DoD. O DHS então pediu ajuda ao Pentágono para o reforço nas tropas.



A ação do governo Biden continua a tendência de os presidentes usarem tropas para substituir a Patrulha de Fronteira com falta de pessoal, já que o Congresso não financiou totalmente a agência para fazer seu trabalho.

Em 2006, o então presidente George W. Bush enviou 6.000 soldados para a fronteira na Califórnia, Arizona, Novo México e Texas para a Operação Jump Start, que durou dois anos. Enquanto estavam lá, as tropas ajudaram com mais de 185.000 apreensões de imigrantes indocumentados.