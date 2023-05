EUA rejeitaram 14,5% dos vistos de turismo para brasileiros em 2022

14,5% dos vistos americanos de turismo e negócios concedidos a brasileiros em 2022 foram negados pelos EUA. O índice de rejeição ficou levemente acima ao do ano anterior (14,3%) e bem abaixo do recorde de 23,2% registrado em 2020, durante a pandemia de Covid-19. O levantamento dos dados foi realizado pela AG Immigration – escritório de advocacia especializado em green cards e com sede em Washington D.C..

Com isso, o Brasil foi o 133º mais rejeitado de uma lista de 199 países, segundo os dados que a AG Immigration levantou junto ao Departamento de Estado americano. Concomitantemente, foi o 67º que mais registrou aprovações.

“É um patamar de rejeição baixo, consonante com a média dos últimos oito anos e que realça como o brasileiro tem conseguido se preparar adequadamente para as entrevistas com os oficiais consulares. No entanto, ainda há muita desinformação e mitos que precisam ser derrubados”, explica o advogado de imigração Felipe Alexandre, sócio-fundador da AG Immigration.

Alexandre explica que a maioria das rejeições se dá porque as pessoas não conseguem comprovar, durante a entrevista e por meio de documentos, que possuem vínculos fortes com Brasil ou que terão condições de se manter financeiramente durante a viagem. “O agente consular pode achar que existe a intenção de o turista permanecer ilegalmente nos EUA”.

Outros motivos de rejeição incluem informações desencontradas entre o que foi preenchido no formulário DS-160 e o que foi respondido na entrevista consular, eventual histórico de deportação ou violação de status do candidato, gravidez (para evitar o chamado “turismo de nascimento”) e questões de segurança nacional.

Já entre os mitos citados pelo especialista está o de que as chances de aprovação do visto B1/B2 são maiores quando o turista já tem viagem comprada para os EUA. “As pessoas acham que isso vai pressionar o oficial consular, quando na verdade não há impacto nenhum”, diz.

Por isso, a recomendação é de que qualquer pacote turístico, passagem aérea ou reserva em hotel sejam adquiridos apenas depois que o viajante estiver com o visto aprovado e em mãos.

Países com as maiores taxas de rejeição do visto B1/B2 em 2022

MICRONÉSIA - 100,00%

MAURITÂNIA - 89,72%

DJIBOUTI - 74,44%

SOMÁLIA - 73,97%

BURUNDI - 69,52%

CHADE - 69,39%

NAURU - 66,67%

PALAU - 66,67%

SENEGAL - 66,48%

MALI - 64,08%