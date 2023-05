Título 42 termina com 60 mil migrantes esperando perto da fronteira EUA-México

Em torno de 60.000 migrantes aguardavam perto da fronteira EUA-México nesta sexta-feira, 12, quando o governo Biden encerrou a regra da era pandêmica do Título 42 que permitia às autoridades expulsar migrantes que não se qualificavam para o processo de asilo nos EUA.



O chefe da patrulha de fronteira, Raul Ortiz, disse à CBS que sua agência estava se preparando para algumas das dezenas de milhares de migrantes atualmente no lado mexicano da fronteira EUA-México para tentar cruzar para os EUA. O Título 42 expirou à meia-noite de quinta-feira, 11.

"Mais de 60.000 migrantes que projetamos estão parados dentro e ao redor da área de fronteira imediata", disse Ortiz em entrevista no início do dia em El Paso. “Portanto, estamos focados em garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para alocar recursos para lidar com esses fluxos”.



Antes do final do Título 42, que foi desencadeado pelo término da emergência nacional de saúde pública COVID-19, as autoridades de fronteira já observaram um aumento na migração, registrando cerca de 10.000 apreensões diárias em alguns dias desta semana.

Na quinta-feira, quase 25.000 migrantes estavam nas instalações e tendas da Patrulha de Fronteira, disse Ortiz, apesar de a agência ter capacidade apenas no papel para manter vários milhares de indivíduos.

Ortiz disse que a Patrulha de Fronteira está trabalhando para reduzir a superlotação em suas instalações de detenção, libertando rapidamente alguns migrantes sem datas de julgamento.

"Estamos acima da capacidade em vários setores", disse Ortiz. “E, portanto, estamos trabalhando em estreita colaboração com nossas ONGs parceiras, nossas comunidades, para garantir que libertemos esses migrantes depois de terem sido examinados e liberados, e eles não representam uma ameaça significativa para a comunidade”.



Nova regra



Na verdade, o governo Biden tornou mais difícil para os migrantes se qualificarem para asilo após o Título 42.

De acordo com uma regra implementada nesta sexta-feira, 12, os migrantes que cruzarem a fronteira sul sem permissão serão inelegíveis para asilo se não pedirem proteção em outro país, como o México. O governo vai abrir centros de atendimento ao imigrante em países da América Central e do sul, onde serão dadas informações sobre a migração legal e meios de inscrição para o processo.

Aqueles que não puderem provar que se qualificam para uma isenção à regra enfrentarão deportação para seu país de origem ou para o México, bem como banimento de 5 anos dos EUA.

A ACLU e outros grupos contestaram a nova regra no tribunal federal na quinta-feira, mas o Departamento de Segurança Interna a defendeu, dizendo em um comunicado que "busca incentivar os migrantes a usar caminhos legais em vez de fazer a jornada perigosa para cruzar ilegalmente o sul fronteira. Esta regra responde aos encontros elevados que estamos enfrentando na fronteira e é fundamental para criar um processo ordenado para buscar proteção nos Estados Unidos em um momento em que o Congresso se recusa a reformar nossas leis de imigração quebradas ou fornecer os fundos necessários para contratar oficiais de asilo e juízes de imigração para processar as reivindicações em tempo hábil."

O governo Biden está combinando as regras de asilo mais rígidas com maiores oportunidades para os migrantes entrarem legalmente no país, inclusive por meio de um aplicativo para requerentes de asilo no México e um programa para cubanos, nicaraguenses, haitianos e venezuelanos com patrocinadores americanos.



Fonte: CBS News.