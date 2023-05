ICE de Boston prende brasileiro acusado de estupro, vandalismo e outros crimes

Um brasileiro de 34 anos foi preso por agentes de Operações de execução e remoção (ERO) Boston, braço da US Immigration and Customs Enforcement (ICE), em Peabody, Massachusetts, em 5 de maio.



O cidadão brasileiro, cuja identidade não foi revelada pelo ICE, está sob uma ordem de restrição ativa e foi recentemente indiciado por acusações criminais locais de estupro, vandalismo e violação da ordem de restrição.



Segundo o ICE, o brasileiro, que também tem cidadania italiana, entrou nos Estados Unidos em 2005 com um visto de imigração de turista de 90 dias e violou os termos de sua admissão. Após sua prisão por estupro e acusações relacionadas pela polícia de Peabody em novembro de 2022, o ERO Boston apresentou um pedido de imigração buscando sua custódia.



Porém, em dezembro, o brasileiro foi libertado pela polícia com tornozeleira eletrônica e sem notificação ao ERO. Ele violou as condições de monitoramento e passou a ser procurado. As circunstâncias do crime de estupro e vandalismo não foram divulgadas.



Em janeiro de 2023, um tribunal em Lawrence o condenou por falsificação de documento de registro de veículo motorizado. A equipe de operações fugitivas do ERO Boston o prendeu por violações federais de imigração em Peabody em 5 de maio. Ele permanecerá sob custódia enquanto aguarda uma audiência perante um juiz federal de imigração.



“Em virtude de seu comportamento, ele representa uma ameaça à segurança pública de nossas comunidades. Continuaremos a defender nossa missão de manter nossas comunidades seguras”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO Boston.



Como uma das três diretorias operacionais do ICE, o ERO é a principal autoridade policial federal responsável pela fiscalização da imigração doméstica.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.