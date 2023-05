Democratas introduzem projeto de lei que elimina cota para o Green Card

O partido Democrata apresentou no dia 10 de maio uma Lei de Cidadania que, entre outras coisas, visa eliminar a cota do país para green cards e fazer mudanças no sistema de visto H-1B.

A Lei de Cidadania dos EUA de 2023, apresentada pela congressista Linda Sánchez, cria um roteiro conquistado para a cidadania para todos os 11 milhões de imigrantes indocumentados, fornecendo aos Dreamers, titulares de TPS e alguns trabalhadores rurais um caminho imediato para a cidadania.

Também oferece aos imigrantes indocumentados que passam por verificações de antecedentes e pagam impostos um caminho de cinco anos para a cidadania sem medo de deportação. O projeto de lei propõe também fazer mudanças no sistema de imigração baseada no emprego, eliminando os limites por país.



A Lei visa facilitar a permanência de titulares de diplomas avançados em STEM de universidades dos EUA, melhorando o acesso a green cards para trabalhadores em indústrias de salários mais baixos, dando autorização de trabalho aos dependentes de portadores de H-1B e impedindo que filhos de portadores de H-1B envelhecimento fora do sistema.



O projeto de lei também cria um programa piloto para estimular o desenvolvimento econômico regional e incentiva salários mais altos para vistos de não imigrantes e altamente qualificados para protegê-los da concorrência desleal com trabalhadores americanos.



A Lei de Cidadania propõe reformar o sistema de imigração familiar para manter as famílias unidas, recuperando vistos de anos anteriores para limpar acúmulos, incluindo cônjuges e filhos de portadores de green card como membros imediatos da família e aumentando os limites por país para imigração familiar .

Ele também elimina a discriminação enfrentada por famílias LGBTQ+, fornece proteção para órfãos, viúvas e crianças e permite que imigrantes com petições de patrocínio familiar aprovadas se juntem à família nos EUA temporariamente enquanto esperam por green cards.



“Como filha de pais imigrantes do México, tenho a honra de apresentar a Lei de Cidadania dos EUA — uma estrutura ousada e transformadora que ajudará a consertar nosso sistema de imigração falido”, disse a deputada Sánchez.



“A Lei de Cidadania dos EUA nos ajudará a expandir nossa economia, tornar nossas fronteiras mais seguras e seguras e oferecer um caminho para a cidadania de milhões de imigrantes que já vivem e trabalham aqui”, disse ela.



O líder democrata Hakeem Jeffries enfatizou o papel dos imigrantes na construção da América ao pedir uma revisão da lei de imigração.



"Temos um sistema de imigração quebrado aqui nos Estados Unidos da América, e isso requer uma solução cuidadosa e abrangente, uma abordagem que está ancorada em nossos valores como um país baseado em dois pilares.



"Um, uma nação ancorada, é claro, no estado de direito, mas uma nação de imigrantes, pessoas que vêm de todo o mundo para formar o lindo mosaico que é a América e a diversidade na América que é e deve continuar a ser a inveja do mundo”, disse Jeffries.



Fonte: Economic Times.