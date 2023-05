Brasileira tem visto anulado nos EUA por perfil no Only Fans

Uma estudante que passou cerca de três meses nos Estados Unidos foi convidada a retornar ao Brasil antes do término previsto em seu visto, por vender conteúdos adultos on-line. A mulher acatou a notificação, sem entender o motivo do seu visto ser anulado.



A brasileira procurou ajuda com o advogado Daniel Toledo, da área de Direito Internacional, já que realmente estava no exterior para estudar. Daniel conta que ao solicitar o FOIA (Freedom of Information Act) da imigrante, a razão da decisão veio à tona.



“Ela também vendia conteúdos adultos na plataforma Only Fans e esse foi, justamente, o motivo da deportação. Esse tipo de atividade é considerada como trabalho pelo serviço de imigração americano, e isso é estritamente proibido para aqueles que contam com um visto estudantil”, relata o advogado.

Daniel explica, também, que atividades no meio digital podem ser uma armadilha para o imigrante:

“Realizar qualquer atividade remunerada, mesmo que sejam bicos ou trabalhos no ambiente digital, pode ser considerado uma irregularidade por parte daqueles que solicitaram um visto para estudar no país norte-americano”.