Título 8: com mudanças nas regras da fronteira, migrantes repensam travessia

Muitos migrantes agora sabem que enfrentarão uma proibição de cinco anos dos EUA se forem deportados sob uma regra existente chamada Título 8*, e estão esperando para obter consultas de asilo via aplicativo de celular.



Apesar das previsões de um aumento de migrantes após o fim do Título 42 em 11 de maio, a proibição da Covid que bloqueou mais de 2 milhões de passagens de migrantes, a fronteira sul viu o número de encontros com migrantes por agentes de fronteira dos EUA cair - de cerca de 11.000 na terça-feira e quarta-feira antes do Título 42 expirar para cerca de 4.400 por dia.



Alguns operadores de abrigos no lado mexicano da fronteira dizem que, embora os migrantes continuem chegando a seus abrigos, há sinais de que alguns estão interrompendo suas jornadas para o norte e repensando suas estratégias para entrar nos EUA.

De acordo com cinco operadores e trabalhadores de abrigos, muitos migrantes agora estão cientes de que enfrentarão uma proibição de cinco anos dos EUA se forem deportados sob uma regra existente chamada Título 8, e muitos estão esperando para obter agendamento de asilo nos EUA via celular, em vez de tentando cruzar a fronteira sem autorização.



Título 8: As autoridades agora confiarão mais fortemente na lei de imigração, conforme definido no Título 8 do Código dos EUA. A lei descreve os processos de deportação e acarreta penalidades severas, incluindo proibições de reentrada de cinco e 10 anos para os deportados. Veja mais sobre a lei aqui.

O pastor Gustavo Banda, que opera o Templo Embajadores de Jesus, um dos maiores abrigos de Tijuana, disse que agora tem mais de 1.700 migrantes em suas instalações.



De acordo com Banda, membros de uma caravana de migrantes começaram a chegar à área de Tijuana há mais de duas semanas com informações falsas de contrabandistas, alegando que seria mais fácil para os migrantes entrar nos EUA e obter o direito de permanecer se chegassem antes do Título 42 expirar.



Mas desde que o Título 42 expirou, ele não viu outro grupo tentar fazer a travessia da mesma maneira e está incentivando os migrantes a esperar no México o tempo que precisarem para marcar uma consulta para solicitar asilo nos EUA via CBP One, Alfândega e Aplicativo para celular da Proteção de Fronteiras.



Na Casa del Migrante em Reynosa, o número de migrantes também permaneceu acima da capacidade, mas praticamente o mesmo em cerca de 230 nas últimas duas semanas, disse a funcionária do abrigo Elizabeth Valle, acrescentando que a maioria dos migrantes que chegam ao abrigo ainda não tem uma consulta de asilo por meio do aplicativo CBP One, mas o abrigo os ajuda a navegar no sistema.



De acordo com o Departamento de Segurança Interna, uma média de 1.070 migrantes chegam diariamente a um porto de entrada para serem processados usando um agendamento do aplicativo CBP One desde 12 de maio.



Um trabalhador do abrigo em Reynosa, que preferiu permanecer anônimo por medo de represálias, disse que o fluxo constante de chegadas à área atraiu a atenção indesejada de membros do cartel que começaram a sequestrar grupos inteiros de migrantes por milhares de dólares.



Do lado dos EUA, as mensagens aos migrantes que se dirigem para a fronteira têm sido diretas e constantes, com o CBP destacando vários voos de repatriação de volta para lugares como Guatemala, El Salvador e Honduras. De acordo com a porta-voz do DHS, Marsha Espinosa, mais de 11.000 migrantes foram repatriados sob o Título 8 desde 12 de maio.

