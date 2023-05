EUA querem reduzir prazo para emissão de vistos para 30 dias

O tempo de espera para a emissão do visto de turista para os Estados Unidos é “inaceitável”, afirmou Chris Thompson, CEO do Brand USA, órgão de promoção turística ligado ao governo federal, durante a abertura oficial do IPW 2023, o maior evento do setor de turismo na cidade de San Antonio, no Texas.



O evento é o principal do mercado internacional da indústria de viagens, começou na segunda-feira, 22, e vai até quinta-feira, dia 25. A Brand USA é a principal patrocinadora do evento anual produzido pela U.S. Travel Association e que acontece pela primeira vez em San Antonio.



Segundo o executivo, o objetivo das autoridades responsáveis é conseguir, dentro dos próximos seis meses, normalizar o processo, estabelecendo um prazo máximo de até 30 dias para o viajante conseguir o visto.



De acordo com Thompson, o assunto foi tratado durante uma uma reunião recente com os departamentos o Departamento de Estado e o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, os órgãos responsáveis pela segurança e o controle migratório nos Estados Unidos.

"Conversamos muito sobre essa espera, que é inaceitável. O que ouvi deles e’ que o governo está trabalhando para normalizar o processo nos consulados em todo o mundo em até seis meses, e que a média de espera pelo visto seja de 30 dias", disse. "Tudo o que nós, enquanto órgão de promoção, pudermos fazer para isso, faremos."

Thompson reforçou que a lentidão está ligada à alta demanda represada durante a pandemia. Segundo ele, em nenhum outro momento da história os Estados Unidos emitiram tantos vistos quanto agora.

“A nossa meta é diminuir esse tempo para cerca de 30 dias ou menos em consulados em todo mundo, o que acho um tempo aceitável”, afirmou Geoff Freeman, CEO da US Travel Association.



Atualmente, os países com o maior tempo de espera para emissão de vistos são: México (647 dias), Brasil (527 dias) e Índia (406 dias). Em São Paulo, o período de espera é de 556 dias, o equivalente a dezoito meses. No Rio de Janeiro, são 442 dias (ou quinze meses). Com 438 dias, Brasília está um pouco melhor, e, em Recife, o tempo de espera é de exatos 400 dias (13 meses).

Fonte: Business Wire e O Globo.