CBP flagra menino de 4 anos sendo jogado pela cerca da fronteira EUA-México

Câmeras de segurança da Patrulha da Fronteira capturaram o momento em que um menino imigrante de quatro anos foi jogado de cima do muro na fronteira entre Tijuana, Mexico, e San Diego, Califórnia. Depois dele, outra criança e um adulto também foram "jogados" por um contrabandista (coiote, no popular).



Imagens de câmeras de vigilância divulgadas pelo chefe da Patrulha de Fronteira, Raúl Ortiz, mostram o suposto contrabandista agarrado ao topo do muro do lado americano da fronteira Estados Unidos-México em 15 de maio.



Primeiro, uma criança pode ser vista deslizando pela perna do contrabandista e, em seguida, caindo no chão e caindo de pé antes de ser instruída a esperar ao lado. Momentos depois, o indivíduo recebe o menino de quatro anos de outra pessoa atrás do muro e o joga. Ele cai no chão enquanto a outra criança vem correndo para o seu lado. O muro tem 9,1 metros de altura.



As duas crianças aguardam enquanto uma pessoa adulta que salta o muro e cai do lado americano. Ela pega uma das crianças e vai com as duas em direção a um caminho de terra. Um outro adulto salta e vai em direção a eles.



Mais à frente, segundo a Patrulha da Fronteira, a criança que caiu ao chão foi abandonada e posteriormente resgatada por guardas de fronteira, que foram baleados pelo coiote. Os agentes e os paramédicos saíram ilesos.



A criança recebeu assistência médica e não sofreu ferimentos. 'Notavelmente, a criança está bem! Não confie em contrabandistas!' disse Ortiz.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72