Tropas da Guarda Nacional da Flórida chegam ao Texas para ajudar na fronteira

O governador Ron DeSantis disse que a Flórida está "orgulhosa em ajudar" a proteger a fronteira sul dias depois que o governador do Texas, Greg Abbott, anunciou a chegada de tropas da Guarda Nacional do estado do sol.



“Estamos orgulhosos de ajudar o Texas a combater a crise de fronteira de Biden”, tuitou DeSantis no final do domingo, 28, em resposta a um tuíte de 23 de maio de Abbott.

"Os membros do serviço da Guarda Nacional da Flórida chegaram ao Texas no fim de semana. Obrigado ao governador Ron DeSantis por enviar tropas para apoiar nossa resposta na fronteira", dizia o post de Abbott.



Vários estados liderados pelos republicanos anunciaram recentemente esforços para enviar tropas, policiais e outros recursos para ajudar a impedir o aumento na fronteira dos EUA com o México.



Abbott disse que suas tropas estão ajudando a reforçar as áreas da fronteira que, de outra forma, carecem de uma barreira física para combater um fluxo de migrantes que continua superando os dois anos anteriores.

Ele acrescentou: "Embora o presidente Biden se recuse a proteger a fronteira, avançamos para preencher as lacunas que ele criou."



DeSantis anunciou no início deste mês que seu estado estava mobilizando mais de 1.100 ativos e recursos disponíveis para ajudar, incluindo 101 patrulheiros rodoviários, 200 policiais do departamento, 800 soldados da Guarda Nacional, pessoal de gerenciamento de emergência, 17 drones não tripulados e 10 embarcações, incluindo aerobarcos.



“Os impactos da crise de fronteira de Biden são sentidos por comunidades em todo o país, e a abdicação do governo federal mina a soberania de nosso país e o estado de direito”, disse DeSantis na semana passada.

E acrescentou: "Sob minha direção, agências estaduais, incluindo policiais e a Guarda Nacional da Flórida, estão sendo enviadas para o Texas, com ativos incluindo pessoal, barcos e aviões. Enquanto Biden ignora a crise que criou, a Flórida está pronta para ajudar o Texas a responder a isso crise."



“Congratulamo-nos com o apoio do estado da Flórida, pois eles fornecerão recursos adicionais de aplicação da lei para ajudar a combater atividades criminosas e interditar narcóticos mortais”, disse o porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, Chris Olivarez.



O Lone Star State também reconheceu ajuda e assistência de outros estados, incluindo Tennessee, Nebraska e Mississippi. Tennessee anunciou uma implantação de 100 membros da Guarda Nacional.



O Texas permaneceu na linha de frente da crise dos migrantes desde que começou no início de 2021. De forma geral, mais de 1,7 milhão de migrantes nos postos de fronteira foram relatados no ano fiscal de 2021. Esse número aumentou drasticamente para mais de 2,3 milhões no ano fiscal de 2022.



Até agora, no ano fiscal de 2023, houve mais de 1,4 milhão registrados até o final de abril.



Fonte: Fox News.