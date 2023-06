Trump promete acabar com cidadania por filhos nascidos nos EUA se ganhar

O ex-presidente Trump está voltando a seus apelos para remover a cidadania por primogenitura, com sua campanha da Casa Branca de 2024 anunciando na terça-feira, 30, que tentaria encerrá-la por meio de uma ordem executiva em seu primeiro dia no cargo.

Trump anunciou seu plano no 125º aniversário dos Estados Unidos v. Wong Kim Ark, o caso da Suprema Corte que estabeleceu o direito constitucional à cidadania por primogenitura.



A proposta ecoa uma demanda de longa data dos restricionistas da imigração e uma medida com a qual Trump brincou enquanto estava no cargo, atraindo críticas tanto de defensores da imigração quanto de especialistas jurídicos.



A maioria dos especialistas concorda que um presidente não tem autoridade para acabar com a cidadania por primogenitura por meio de uma ordem executiva, principalmente porque a prática está consagrada na Constituição.

A 14ª Emenda concede cidadania àqueles “nascidos ou naturalizados nos Estados Unidos e sujeitos à sua jurisdição”.

A interpretação amplamente aceita dessa emenda – que se aplica a crianças nascidas nos Estados Unidos, independentemente do status de imigração dos pais – é válida desde um caso da Suprema Corte de 1898 envolvendo um cidadão americano com pais chineses.

A 14ª emenda foi adotada após a Guerra Civil para garantir direitos iguais aos ex-escravos – os restricionistas de imigração argumentam que exclui de seus benefícios os filhos de outros grupos, como imigrantes indocumentados.

“Como os membros do Congresso da Reconstrução explicaram em 1866, a estreita exceção à cidadania por primogenitura aplicava-se apenas aos filhos de diplomatas e aos nascidos em tribos nativas americanas, que estavam sob a 'jurisdição' de um soberano separado e não precisavam cumprir com todas as leis dos EUA”, escreveu Amanda Frost, professora de direito na Universidade da Virgínia e autora de “You Are Not American: Citizenship Stripping from Dred Scott to the Dreamers”.

“Em contraste, os imigrantes e seus filhos que vivem nos Estados Unidos foram e são obrigados a seguir todas as leis federais e estaduais ou enfrentar penalidades criminais e civis e, portanto, estão totalmente 'sujeitos' à 'jurisdição' do país”.

De acordo com a campanha de Trump, a ordem executiva “explicará o significado claro da 14ª Emenda”, que diz que os filhos de estrangeiros nascidos nos Estados Unidos não estão sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos, conforme definido no Constituição.



Durante o mandato de Trump, circulou um projeto de ordem executiva nesse sentido, e a ideia foi revivida logo após a derrota de Trump para o presidente Biden nas eleições de 2020.



Em seu lançamento na terça-feira, a campanha de Trump mergulhou na luta sobre o significado de “jurisdição” e afirmou falsamente que os Estados Unidos “se tornaram um dos poucos países do mundo a estender a cidadania aos filhos de estrangeiros ilegais, mesmo que ambos os pais não são cidadãos nem estão legalmente presentes nos Estados Unidos”.

A ampla maioria dos países das Américas tem cidadania plena por primogenitura – a Colômbia e a República Dominicana têm algumas restrições – e grande parte da Europa Ocidental emprega uma versão limitada da cidadania por primogenitura.



Fonte: The Hill.