Brasileiro membro do PCC e condenado por assassinato no Brasil é preso em Massachusetts

As Operações de Repressão e Remoção (ERO) de Boston prenderam um fugitivo brasileiro, identificado como membro ativo e confirmado do Primeiro Comando da Capital (PCC) – a maior organização criminosa do Brasil.



Condenado por assassinato no Brasil, o brasileiro de 50 anos - que não teve o nome revelado - foi detido em Somerville, Massachusetts, em 23 de maio.



Segundo as informações das autoridades imigratórias, ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos perto de San Luiz, Arizona, em março de 2023, foi detido pela Patrulha de Fronteira dos EUA, colocado em processo de remoção e notificado para comparecer perante um juiz de imigração após ocultar informações sobre sua condenação por assassinato.



“Fugitivos estrangeiros, como este não cidadão brasileiro, que estão fugindo da justiça não encontrarão um porto seguro em nossas comunidades”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO Boston.

“Os oficiais dedicados do ERO Boston provaram repetidamente que estamos comprometidos em prender aqueles, como este indivíduo, que ameaçam nossa segurança e removê-los de nossas comunidades e nação”.



O membro de gangue brasileiro tem um histórico criminal extenso e violento que inclui sua condenação por homicídio, bem como condenações por tentativa de homicídio, roubo e agressão agravada contra um policial no Brasil, diz o comunicado da prisão.

De acordo com uma investigação posterior, os agentes do ICE descobriram que ele ocultou informações sobre suas condenações criminais anteriores quando a Patrulha de Fronteira dos EUA o prendeu e o entrevistou.

Os não cidadãos colocados em processo de remoção recebem seu devido processo legal de juízes federais de imigração nos tribunais de imigração, que são administrados pelo Gabinete Executivo do Departamento de Justiça para Revisão de Imigração (EOIR). A EOIR é uma agência do Departamento de Justiça dos EUA e é separada do Departamento de Segurança Interna e do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.