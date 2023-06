Enfermeira negou pedidos de ambulância para criança imigrante que morreu sob custódia dos EUA

Uma enfermeira negou vários pedidos para levar uma menina imigrante de oito anos doente ao hospital no mesmo dia em que a criança morreu sob custódia da Patrulha de Fronteira dos EUA no Texas no início deste mês, disseram investigadores federais na quinta-feira, 1.



Anadith Tanay Reyes Alvarez, que sofria de anemia falciforme e doença cardíaca, morreu em 17 de maio depois que ela e sua família passaram mais de uma semana sob custódia da Patrulha de Fronteira, apesar das regras da agência instruindo os agentes a manter os detidos por não mais de três dias.



A morte ainda está sendo investigada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP). Na quinta-feira, 1, o Escritório de Responsabilidade Profissional do CBP divulgou um comunicado confirmando que os funcionários da Patrulha de Fronteira (agência ligada ao CBP) e o pessoal médico contratado pela agência não conseguiram - e em alguns casos se recusaram - a transferir Reyes Alvarez para um hospital, apesar das preocupações levantadas por sua mãe.



As descobertas preliminares levantaram sérias questões sobre por que a família foi mantida por tanto tempo e por que Reyes Alvarez não foi transferida para um hospital após várias ocorrências em que ela e sua mãe procuraram atendimento médico.



As descobertas divulgadas na quinta-feira resultaram de entrevistas que os investigadores realizaram com funcionários da Patrulha de Fronteira e prestadores de serviços médicos, uma vez que as câmeras da instalação onde a família de Reyes Alvarez foi mantida não estavam funcionando no momento, de acordo com o comunicado do CBP.



Falhas



Os investigadores disseram que médicos contratados em uma instalação da Patrulha de Fronteira em Harlingen, Texas, relataram ter visto a menina aproximadamente nove vezes entre 14 de maio e as primeiras horas de 17 de maio. A família foi transferida para lá depois que a menina testou positivo para gripe. Eles foram levados pela primeira vez sob custódia da Patrulha de Fronteira em 9 de maio, depois de cruzar para os EUA perto de Brownsville, Texas.



A garota nasceu no Panamá, mas seus pais e irmãos são de Honduras.



Durante essas nove visitas, Reyes Alvarez reclamou de dor, febre e sintomas de gripe, disseram os investigadores. A menina foi diagnosticada com febre, que atingiu o pico de 104,9 graus em 16 de maio, acrescentaram. Médicos empreiteiros deram a Reyes Alvarez Tamiflu, remédio para febre, compressas de gelo e um banho frio. Mas ela não foi levada para um hospital.

“Apesar da condição da menina, das preocupações de sua mãe e da série de tratamentos necessários para controlar sua condição, o pessoal médico contratado não a transferiu para um hospital para cuidados de nível superior”, disseram os investigadores do CBP.

Somente em 17 de maio, Reyes Alvarez relatou ter dor de estômago, náusea e dificuldade para respirar. Ela foi vista por uma enfermeira contratada quatro vezes naquele dia. A enfermeira disse aos investigadores que os níveis de oxigênio de Reyes Alvarez foram verificados a cada vez e pareciam normais. A menina recebeu Zofran, um medicamento para prevenir náuseas, mas a enfermeira se recusou a transferi-la para o hospital, disse o CBP.

"A enfermeira também relatou ter negado três ou quatro pedidos da mãe da menina para chamar uma ambulância ou levá-la ao hospital", acrescentou a agência.

Outro médico contratado relatou aos investigadores que deu à enfermeira documentos e comprimidos de ácido fólico encontrados na propriedade da família. A enfermeira concordou em dar um comprimido a Reyes Alvarez, mas se recusou a revisar os documentos, disseram os investigadores.

Às 13h55 em 17 de maio, a mãe de Reyes Alvarez voltou à unidade de saúde da unidade levando sua filha, que segundo as autoridades "parecia estar tendo uma convulsão". Depois que ela ficou sem resposta, médicos contratados chamaram uma ambulância e administraram RCP, acrescentaram as autoridades.

A ambulância chegou às 14h07. e transportou Reyes Alvarez para um hospital em Harlingen. Menos de 50 minutos depois, ela foi declarada morta lá, disse o CBP.

Os achados iniciais de uma autópsia indicaram "a presença de derrames pleurais na cavidade torácica, mencionaram evidências observadas da tentativa de reparo cirúrgico da estenose aórtica da menina e também referenciaram o histórico fornecido de anemia falciforme", de acordo com o CBP.

Nenhum dos funcionários da Patrulha de Fronteira e da equipe médica entrevistados como parte da revisão em andamento relataram estar cientes da anemia falciforme e do problema cardíaco de Reyes Alvarez, disseram os investigadores, que também descobriram que os médicos contratados não registraram várias visitas médicas de Reyes Alvarez e não consultaram os médicos de plantão, incluindo um pediatra, sobre os sintomas da menina.

Em uma declaração separada na quinta-feira, o comissário interino do CBP, Troy Miller, chamou a morte de Reyes Alvarez de uma tragédia inaceitável, dizendo que a agência trabalharia para "fazer melhor para garantir que isso nunca aconteça novamente".

Após a morte da garota, o CBP iniciou uma revisão dos casos de migrantes e famílias clinicamente vulneráveis detidos para garantir que fossem prontamente transferidos para fora da custódia da agência e consertou as câmeras nas instalações de Harlingen, além de proibir alguns prestadores de serviços médicos envolvidos na investigação em andamento de trabalhar com a agência novamente.



A família foi libertada da custódia da fronteira dos EUA após a morte dela.



Fonte: CBS News.