Expansão do visto de trabalho temporário visa suprir vagas de verão nos EUA

As administrações democrata e republicana aumentaram o número de vistos H-2B disponíveis nos últimos anos, em uma tentativa de aliviar a escassez de mão de obra nas indústrias sazonais.



Agora, o governo Biden pretende usar o programa para conter o aumento de requerentes de asilo na fronteira sul, que se tornou um ponto crítico político. Os EUA reservaram até 20.000 vistos este ano para trabalhadores sazonais da Guatemala, El Salvador, Honduras e Haiti como parte de uma maior expansão que quase dobrou o número típico de vistos H-2B.



Com isso, milhares de trabalhadores da América Central receberam vistos este ano para empregos sazonais que as empresas americanas lutam desesperadamente para preencher, desde pescadores no oeste do Alasca a paisagistas no sudeste e operadores de brinquedos de parques de diversões no meio-oeste.



Não está claro, porém, se o número limitado de vistos - o governo Biden aprovou 130.000, o máximo permitido - fará diferença na demanda muito maior por asilo. Os empregos não são pontes para residência permanente nos Estados Unidos; espera-se que os trabalhadores voltem para casa ou encontrem um novo patrocinador assim que seus shows sazonais terminarem e seus vistos expirarem em três anos.



Apesar de seus desafios, o programa H-2B para trabalhadores sazonais é popular tanto para trabalhadores quanto para empregadores.

Efeitos cascata



Os apelos dos empregadores para expandir o programa de vistos temporários decorrem de duras realidades: os baby boomers estão envelhecendo fora da força de trabalho e o número de americanos com menos escolaridade caiu. A fiscalização mais rigorosa da imigração e a melhoria das condições econômicas também tornaram cada vez mais difícil preencher as vagas.



Longe vão os dias em que os resorts dependiam de um fluxo de estudantes universitários dispostos a trabalhar o verão inteiro. E a contratação de estudantes internacionais com vistos de visitante de intercâmbio J-1 vem com restrições onerosas. Deixar de superar esses desafios pode ter um efeito cascata devastador, dizem os empregadores.



É por isso que os empregadores estão dispostos a pagar pelos custos de inscrição, recrutamento e transporte dos trabalhadores do visto. O Grand Hotel gastou cerca de US$ 700.000 em recrutamento na América Central nas últimas duas temporadas, disse Jurcak. A contratação de um trabalhador típico com um visto temporário custa aos empregadores na ilha US$ 4.200 a mais do que a contratação de um trabalhador americano, de acordo com o Mackinac Island Convention and Visitors Bureau.

Depois de obter a certificação do Departamento do Trabalho de que não há trabalhadores americanos suficientes para preencher suas vagas, uma empresa registra uma petição para o trabalhador nos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA. Essa aprovação permite que os candidatos examinados solicitem o visto em um consulado ou embaixada dos EUA.

A maioria dos empregos sazonais dura cerca de seis meses, mas muitos trabalhadores procuram permanecer transferindo-se para outra empresa sazonal nos EUA. Um migrante patrocinado pode passar o verão trabalhando em um resort de praia no sul da Flórida e o inverno em um resort de esqui no Colorado.



Fonte: Bloomberg News.