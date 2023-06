Cidadania por nascimento nos Estados Unidos poderá acabar?

O ex-presidente Donald Trump fez uma promessa política: se vencer a eleição presidencial de 2024, como parte de seu plano para proteger a fronteira, "assinará uma ordem executiva deixando claro para as agências federais que, sob a interpretação correta da lei daqui para frente, os futuros filhos de estrangeiros ilegais não receberão a cidadania americana automática".

De acordo com Trump, se ele não fizer isso, "eles (filhos de estrangeiros ilegais) terão direito a assistência social, assistência médica financiada pelos contribuintes, direito de voto, migração em cadeia e inúmeros outros benefícios do governo, muitos dos quais também lucrarão com os pais estrangeiros ilegais. "

Para o ex-presidente, a cidadania por nascimento para filhos de imigrantes indocumentados "é uma recompensa por violar as leis dos Estados Unidos e obviamente é um ímã que ajuda a atrair a enxurrada de ilegais para além de nossas fronteiras". Ele também proibiria o "turismo de nascimento".

Afinal, a cidadania por nascimento nos EUA poderá acabar? Poderia ser modificada somente sob uma ordem executiva? Tal ordem executiva violaria a Constituição?

O direito à cidadania por nascimento envolve a Constituição dos EUA e a Suprema Corte. Em 1857, a Suprema Corte decidiu no caso Dred Scott v. Sandford que as pessoas de ascendência africana "não estão incluídas, e não deveriam ser incluídas, sob a palavra 'cidadãos' na Constituição e, portanto, não podem reivindicar nenhum dos direitos e privilégios que esse instrumento prevê e garante aos cidadãos dos Estados Unidos".

A Décima Quarta Emenda repudiou essa decisão e estabeleceu uma base constitucional para a cidadania por primogenitura que incluiria os afro-americanos.

A Cláusula de Cidadania na Décima Quarta Emenda afirma que "[todas] as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem".

Para esclarecer alguns pontos, o Gazeta News ouviu o advogado de imigração Alexandre Piquet, que disse que mudar esse direito seria uma violação dos princípios fundamentais da igualdade e justiça, que estão na base da Constituição dos Estados Unidos. "Negar a cidadania a indivíduos nascidos nos Estados Unidos simplesmente porque seus pais são imigrantes ilegais seria uma discriminação inaceitável", afirma.

Além disso, diz o advogado, a mudança do direito à cidadania por nascimento não resolveria o problema da imigração ilegal nos Estados Unidos, mas apenas criaria mais problemas e divisões na sociedade americana. Para ele, a solução para a imigração ilegal deve ser encontrada por meio de reformas abrangentes no sistema de imigração, que incluam a criação de uma via legal para a regularização dos imigrantes indocumentados.

Piquet analisa que a cidadania americana por nascimento também é um incentivo para os imigrantes legais e indocumentados contribuírem para a economia e a sociedade americana. "Ao conceder a cidadania aos filhos de imigrantes, os Estados Unidos estão reconhecendo o valor e a importância desses indivíduos para o país", ressalta.

Sobretudo, a mudança do direito à cidadania por nascimento também teria implicações significativas para a segurança nacional dos Estados Unidos. "Ao negar a cidadania a indivíduos nascidos nos Estados Unidos, estaria criando uma classe de pessoas sem pátria, que não teriam lealdade nem compromisso com o país. Isso poderia aumentar o risco de radicalização e atividades terroristas em solo americano", finaliza.





Turismo de nascimento também na mira de Donald Trump

A outra preocupação de Trump é o turismo de nascimento, que se refere a quando uma mulher grávida entra nos Estados Unidos com visto de visitante não imigrante para dar à luz aqui e tornar seu filho cidadão americano. Este não é um uso legítimo do visto de visitante, e uma mulher grávida não receberá um visto de visitante se ela for honesta sobre o motivo de sua vinda para os EUA. Toda uma indústria de turismo de parto evoluiu para ajudar essas mulheres a virem para os EUA.

Os Estados Unidos têm uma das maiores taxas de turismo de nascimento. O Centro de Estudos de Imigração estima que 33.000 mulheres grávidas de outros países vêm aqui todos os anos para dar à luz seus filhos.

Além de ser um uso indevido de vistos de visitantes, para analistas ouvidos pelo The Hill o turismo de nascimento é injusto para os imigrantes que devem passar por um longo e penoso processo para se tornarem cidadãos americanos naturalizados. Eles então devem concluir um processo de naturalização de 10 etapas, satisfazer vários requisitos e pagar altas taxas de inscrição.

Se Trump vencer a eleição de 2024 e emitir a ordem executiva que prometeu emitir, os oponentes a contestarão no tribunal e o litígio quase certamente chegará à Suprema Corte.