"Um caminho para a cidadania": Forças Armadas dos EUA miram em imigrantes

"Um caminho para a cidadania": lutando para superar as deficiências de recrutamento, o Exército e a Força Aérea reforçaram seu marketing para atrair imigrantes residentes legais a se alistar.



Tanto o Exército quanto a Força Aérea dizem que não atingirão suas metas de recrutamento este ano, e a Marinha também espera ficar aquém. Extrair mais da população imigrante legal pode não fornecer grandes números, mas qualquer pequeno aumento ajudará. O Corpo de Fuzileiros Navais é o único serviço no ritmo para atingir sua meta.



Com panfletos nas ruas, trabalhando nas mídias sociais e ampliando seu alcance, principalmente nas cidades do interior, o objetivo é atrair mais residentes legais a se alistarem, oferecendo um caminho rápido para a cidadania para aqueles que se alistam.



Em outubro passado, o Exército restabeleceu um programa para residentes permanentes legais solicitarem naturalização acelerada assim que obtiverem o treinamento básico. Para alcançar mais candidatos, as agências de defesa estão usando recrutadores imigrantes que entraram para as Forças Armadas e assim conquistaram a cidadania, defendendo o seu novo país.



“Uma coisa é ouvir sobre os militares locais, mas outra coisa é quando é do seu irmão, do país de onde você é”, disse Esmita Spudes Bidari, uma jovem no Nepal que sonhava em ser militar. Bidari foi contatada pelo sargento do Exército, Kalden Lama, o recrutador de Dallas, em um grupo do Facebook que ajuda os nepaleses na América a se conectarem uns com os outros. “Aquele irmão estava no grupo e estava recrutando e me contou sobre os militares.”



Líderes de defesa dizem que os jovens estão menos familiarizados com os militares, são mais atraídos por empregos corporativos que oferecem educação semelhante e outros benefícios, e querem evitar o risco de ferimentos e morte que o serviço em defesa dos Estados Unidos pode trazer. Além disso, dizem que pouco mais de 20% atendem aos requisitos físicos, mentais e de caráter para ingressar.



Bidari, que vai para o treinamento básico em agosto, é apenas a mais recente de um número crescente de imigrantes legais que se alistam nas Forças Armadas dos EUA, que busca mais agressivamente imigrantes.



Os militares tiveram sucesso no recrutamento de imigrantes legais, principalmente entre aqueles que procuram emprego, benefícios educacionais e treinamento, bem como um caminho rápido para se tornar um cidadão americano. Mas eles também exigem triagem de segurança adicional e mais ajuda para preencher formulários, principalmente aqueles que são menos proficientes em inglês.



“Temos grandes populações de residentes legais nos EUA que são excepcionalmente patrióticos, eles são excepcionalmente gratos pelas oportunidades que este país oferece”, disse o major-general da Força Aérea Ed Thomas, chefe do comando de recrutamento do serviço.

Fonte: AFP.