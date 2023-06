DHS distribui US$ 290 milhões a organizações que receberam imigrantes para asilo

O governo federal está distribuindo quase US$ 300 milhões em novos fundos da FEMA para organizações sem fins lucrativos que ajudam a alimentar e abrigar imigrantes em busca de asilo nos Estados Unidos.



O Departamento de Segurança Interna anunciou na segunda-feira, 12, que a primeira parcela de US$ 290 milhões seria concedida no ano fiscal de 2023 a 34 organizações não governamentais que oferecem abrigo temporário e outra assistência para imigrantes que foram processados e libertados provisoriamente da custódia do DHS nos Estados Unidos.



Como parte do Programa de Abrigo e Serviços FY23, a Catholic Charities of Laredo recebeu US$ 6,4 milhões, e o Corpo de Bombeiros de Laredo receberá cerca de US$ 6 milhões, disse o deputado dos EUA Henry Cuellar, um democrata de Laredo que faz parte do Comitê de Apropriações da Câmara.



“É fundamental que levemos a lei e a ordem à nossa fronteira sul. Tenho trabalhado em constante coordenação com o Departamento de Segurança Interna (DHS) e nossas entidades locais aqui em Laredo para enfrentar os desafios que continuam surgindo em nossas comunidades fronteiriças”, disse Cuellar, acrescentando que os fundos da doação “reembolsarão instituições de caridade católicas de Laredo e o Corpo de Bombeiros de Laredo por seu importante trabalho em aliviar a pressão em nossas instalações de processamento.”

A Catholic Charities of Laredo, parte da Diocese de Laredo, tem três abrigos para imigrantes que ajudam até 500 pessoas e têm instalações noturnas para 250 requerentes de asilo, disse Rebecca Solloa, diretora executiva da organização sem fins lucrativos, ao Border Report na terça-feira, 13.



“Esse dinheiro nos ajuda a respirar. Esse dinheiro ajuda os programas a permanecerem estáveis e disponíveis para todos os migrantes que chegam à nossa comunidade”, disse Solloa em seu escritório administrativo em um bairro tranquilo no centro de Laredo.



Antes que o Título 42 fosse suspenso em 11 de maio, milhares de imigrantes em busca de asilo foram levados de ônibus de Brownsville e outras áreas do Vale do Rio Grande e El Paso para Laredo para serem processados. As instalações ficavam lotadas diariamente. Agora eles recebem cerca de 150 migrantes por dia que são liberados pelo DHS.



Um total de $ 363,8 milhões em fundos da FEMA foram destinados e aprovados pelo Congresso para distribuição neste ano fiscal. O DHS diz que US$ 73 milhões adicionais em cotas estarão disponíveis ainda neste verão.



Leia o relatório do DHS aqui.