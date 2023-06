Investigação de trabalho infantil aumenta com denúncias de crianças imigrantes

Uma investigação federal sobre crianças guatemaltecas que trabalham nos EUA em violação das leis de trabalho infantil se expandiu para incluir frigoríficos e produtores que supostamente contrataram migrantes menores de idade em pelo menos 11 estados, disseram dois altos funcionários dos EUA à NBC News.

Investigadores do Departamento de Investigações de Segurança Interna do Departamento de Segurança Interna e do Departamento de Justiça, bem como funcionários da Casa Branca, estão participando da investigação ampliada, disseram as autoridades. As empresas de processamento de carne e produtos sob escrutínio por possíveis violações de trabalho infantil operam em todo o país em locais da Virgínia ao Colorado, disseram as fontes.

A investigação faz parte de um esforço mais amplo das agências do governo Biden, incluindo o Departamento do Trabalho, para reprimir as violações do trabalho infantil. O Departamento do Trabalho documentou um aumento de 69% no número de crianças empregadas em violação das leis de trabalho infantil desde 2018.



No início deste ano, a NBC News informou que, de acordo com duas autoridades americanas familiarizadas com a investigação, o DHS e o Departamento de Justiça estavam tentando determinar se um esquema de contrabando humano trouxe crianças migrantes para trabalhar em várias empresas do setor de frigoríficos em todo o país. As autoridades disseram que as próprias empresas não eram alvos da investigação.



Os investigadores não citaram nenhuma das empresas atualmente sob investigação. As penalidades podem variar de multas civis a acusações criminais, disseram as autoridades, mas nenhuma acusação foi registrada.



O trabalho infantil, principalmente entre adolescentes guatemaltecos, está aumentando nos EUA devido à piora das condições econômicas no país da América Central, aumento da migração de crianças desacompanhadas em 2021 e 2022 e escassez de mão de obra nos EUA. Os adolescentes geralmente fornecem documentos falsificados, incluindo identidades roubadas, para mostrar que têm 18 anos ou mais e estão legalmente autorizados a trabalhar nos EUA.

Mais de 260.000 crianças migrantes desacompanhadas foram libertadas no país nos últimos dois anos e quase a metade veio da Guatemala, segundo dados federais.

Quando uma investigação do Departamento do Trabalho descobriu que a Packers Sanitation Services Inc. (PSSI), com sede em Wisconsin, tinha mais de 100 crianças trabalhando em 13 locais em oito estados, a empresa pagou US$ 1,5 milhão em multas civis. Um porta-voz da empresa afirmou que qualquer criança contratada pela empresa usou documentação falsa para conseguir o emprego.

Fonte: NBC.