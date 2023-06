Traficantes usam veículos falsos da FedEx para entrar com imigrantes nos EUA

Contrabandistas usaram veículos “clonados” da FedEx na tentativa de passar 26 imigrantes ilegalmente para El Paso, Texas, disseram funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

A Unidade Anticontrabando da Estação de Santa Teresa da Patrulha de Fronteira recebeu uma denúncia sobre o plano, com agentes e policiais estaduais parando veículos, dois dos quais foram equipados para se parecerem exatamente com as típicas vans brancas da FedEx.



As autoridades prenderam quatro contrabandistas envolvidos no esquema, bem como os 26 migrantes, que eram do México e da Guatemala, em 8 de junho.

Fontes da Patrulha de Fronteira disseram ao The Post que há uma instalação da FedEx muito perto da fronteira em Santa Teresa, Novo México – que faz parte do setor de El Paso e é uma área conhecida de coleta de contrabandistas e migrantes.



Em maio a Patrulha de Fronteira dos EUA admitiu que 530.000 'fugas' - imigrantes ilegais conhecidos por terem entrado no país, mas não foram pegos - foram registrados desde outubro passado.



O agente da Patrulha de Fronteira, Sean Coffey, disse que a tática não é nova, mas não foi usada nos últimos anos.

“Não vemos um veículo da FedEx há algum tempo”, disse ele à KTSM. “Nós vemos outros tipos de veículos usados, como veículos de construção, veículos que eles colocam um adesivo [para que] pareça um veículo da empresa.”

Coffey condenou o esquema de contrabando como um grande perigo para a vida dos migrantes, após as recentes tragédias em que dezenas de pessoas morreram na traseira de caminhões mal ventilados tentando passar pela fronteira.



“O interior de alguns desses veículos pode ficar extremamente quente, principalmente com a grande quantidade de pessoas que tentam entrar neles”, disse.



Na semana passada, as autoridades resgataram 35 migrantes de um trailer em Anthony, Novo México, e no ano passado viram 53 morrerem dentro de um caminhão depois de serem abandonados por contrabandistas em San Antonio, Texas.



Fonte: The New York Post.