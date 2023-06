Texas vai instalar barreira inflável para impedir passagens de imigrantes pelo Rio Grande

O Texas instalará uma barreira flutuante ao longo do Rio Grande para impedir que os migrantes cruzem o rio do México para os EUA ilegalmente, anunciou o governador Greg Abbott no dia 9.

A primeira seção de 1.000 pés será montada em 7 de julho perto de Eagle Pass, um local que as autoridades municipais dizem ser uma porta de entrada importante para travessias ilegais de fronteira, disse o republicano em terceiro mandato.



A engenhoca – composta por bóias esféricas interconectadas de 4 pés de largura que giram quando agarradas – pode ser movida e estendida para cobrir “pontos quentes” onde os requerentes de asilo estão entrando sorrateiramente nos EUA, de acordo com Abbott.



A divisão marítima é apenas uma parte dos esforços mais recentes da Abbott para impedir que mais migrantes entrem no país através do Estado da Estrela Solitária.

O governador assinou um pacote de seis novas leis de segurança de fronteira na quinta-feira para “proteger os texanos do nível recorde de imigração ilegal, armas e drogas mortais que chegam ao Texas vindas do México causadas pela recusa do presidente Biden em proteger a fronteira”, disse seu gabinete em um comunicado. comunicado de imprensa.

No mês passado, a legislatura do estado do Texas alocou US$ 5,1 bilhões para segurança nas fronteiras.

O primeiro trecho de 300 metros da barreira flutuante, criada pela empresa Cochrane USA, custará ao estado US$ 1 milhão, segundo o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steve McCraw.

McCraw disse acreditar que a barreira impediria os migrantes de entrar na água quando questionado se representaria um perigo para aqueles que tentam atravessar o rio, informou o New York Times.

O xerife local de Maverick County, que inclui Eagle Pass, gostou da ideia. Ele disse que seus auxiliares recuperam um ou dois corpos do Rio Grande por dia porque muitos migrantes se afogam tentando atravessá-lo, segundo o jornal.



“Qualquer coisa que nos impeça de encontrar um cadáver na beira do rio, eu sou a favor”, disse ele.

Abbott e outros governadores republicanos de estados fronteiriços criticaram repetidamente o governo Biden por não fazer mais para impedir o influxo de migrantes que entram ilegalmente no país.

Muitos dos governadores, incluindo Abbott, também começaram a enviar ônibus cheios de migrantes para cidades liberais que se anunciam como “cidades santuário”, como a cidade de Nova York.



Fonte: The New York Post.