Homem se passa por agente do ICE e estupra mulher

A polícia do condado de Prince George, Maryland, prendeu um homem que se passou por agente federal do do ICE e agrediu sexualmente uma mulher sob ameaça de deportação.

O crime aconteceu no dia 13 no Sunrise Shopping Center, um local frequentado pela comunidade de imigrantes da região. A vítima, uma mulher latina, disse que o suspeito a abordou no estacionamento, exibiu um distintivo e se identificou como um agente do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), informou a polícia.

De acordo com a vítima, o suspeito disse a ela para entrar em seu carro ou seria deportada. Dentro do veículo, ele a agrediu sexualmente. Após sair, ela denunciou o caso à polícia. Victor Antonio Reed, de 26 anos, de Washington, D.C., foi preso.