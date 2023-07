Brasileiro condenado por assassinato e ocultação de cadáver em Goiânia é deportado

Outro brasileiro foragido da justiça nos Estados Unidos foi preso e deportado. O Enforcement and Removal Operations (ERO) de Boston deportou em 23 de junho o brasileiro Luiz Fernando Moreira de Assunção Oliveira, de 39 anos, procurado pela Justiça brasileira por homicídio e ocultação de cadáver.



Segundo informações divulgadas pelo ERO, o brasileiro foi admitido nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, em julho de 2021, mas violou os termos de sua admissão. Em fevereiro de 2023, o Immigration and Customs Enforcement (ICE) no Brasil notificou o ERO Boston de que Luiz Fernando era considerado foragido internacional, procurado pela polícia no estado de Goiânia, onde foi condenado por homicídio e sentenciado em dezembro de 2018 a cumprir 19 anos e 10 meses de prisão.



Após investigação iniciada pelo ERO Boston, Moreira foi preso sem incidentes em Quincy, Massachusetts, em 25 de abril de 2023. Ele foi notificado para comparecer perante um juiz de imigração do Escritório Executivo de Revisão de Imigração (EOIR) do Departamento de Justiça, que emitiu uma ordem final de remoção em 8 de junho. Ele foi removido via ICE Air Operations em 23 de junho.

O ICE Air Operations facilita a transferência e remoção de não cidadãos por meio de companhias aéreas comerciais e voos fretados em apoio aos escritórios de campo do ICE e outras iniciativas do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA. No ano fiscal de 2022, o ERO realizou 72.177 remoções para mais de 150 países em todo o mundo.

Os não cidadãos colocados em processo de remoção recebem seu devido processo legal de juízes federais de imigração nos tribunais de imigração, que são administrados pelo EOIR, uma agência do Departamento de Justiça dos EUA e é separada do Departamento de Segurança Interna e do ICE. Os juízes de imigração desses tribunais tomam decisões com base nos méritos de cada caso individual. Os oficiais do ERO executam as decisões de remoção tomadas pelos juízes federais de imigração.



“Este é outro grande exemplo de trabalho em equipe e dedicação da equipe do ERO Boston”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO Boston. “Por causa de seu profissionalismo e trabalho duro, esse perigoso assassino condenado está agora fora de nossas ruas e não pode mais representar nenhuma ameaça à nossa segurança. Ele agora será responsabilizado por seus crimes em seu país por causa do excelente trabalho em equipe dos oficiais do ERO Boston”.



Como uma das três diretorias operacionais do ICE, o ERO é a principal autoridade policial federal responsável pela fiscalização da imigração doméstica. A missão do ERO é proteger a pátria por meio da prisão e remoção daqueles que minam a segurança das comunidades dos EUA e a integridade das leis de imigração dos EUA, e suas principais áreas de foco são as operações internas de fiscalização, o gerenciamento das populações detidas e não detidas da agência , e repatriação de não cidadãos que receberam ordens finais de remoção. A força de trabalho da ERO consiste em mais de 7.700 funcionários de apoio à aplicação da lei e não policiais em 25 escritórios de campo domésticos e 208 locais em todo o país, 30 postagens no exterior e várias atribuições de viagens temporárias ao longo da fronteira.

No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.

Veja o relatório do ERO.