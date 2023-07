Teste de cidadania dos EUA terá mudanças para verificar nível de inglês

O teste de cidadania dos EUA está sendo atualizado e sofrerá algumas mudanças a partir do ano que vem. Alguns imigrantes e defensores temem que as mudanças prejudiquem os candidatos com níveis mais baixos de proficiência em inglês.



O teste de naturalização é uma das etapas finais para a cidadania - um processo de meses que requer residência permanente legal por anos antes de aplicar. Sem atualizações desde 2008, as autoridades decidiram que ele deve ser modificado, principalmente com relação à comunicação e compreensão em língua inglesa.



Em 2020, o governo do ex-presidente republicano Donald Trump chegou a mudar a prova, aumentando as questões. Tão logo tomou posse, o presidente democrata Joe Biden assinou uma ordem executiva destinada a eliminar as barreiras à cidadania e o teste foi alterado de volta para sua versão anterior, que foi atualizada pela última vez em 2008.



Porém, em dezembro de 2022, as autoridades dos EUA disseram que o teste deveria ser atualizado após 15 anos. A nova versão é esperada para o final de 2024.



Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA propõem que o novo teste adicione uma seção de fala para avaliar as habilidades de inglês. O agente mostra fotos de cenários comuns – como atividades diárias, clima ou comida – e pede ao solicitante que descreva verbalmente as fotos.



No teste atual, um oficial avalia a habilidade de falar durante a entrevista fazendo perguntas pessoais que o candidato já respondeu na papelada de naturalização.



Outra mudança proposta tornaria a seção cívica sobre a história e o governo dos EUA de múltipla escolha, em vez do atual formato oral de respostas curtas.

Bill Bliss, autor de livros didáticos de cidadania em Massachusetts, deu um exemplo em um post de blog de como o teste se tornaria mais difícil porque exigiria uma base maior de conhecimento.

Uma questão cívica atual mostra um oficial pedindo ao candidato para nomear uma guerra travada pelos EUA nos anos 1900. O candidato só precisa dizer uma das cinco respostas aceitáveis – Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coréia, Guerra do Vietnã ou Guerra do Golfo – para acertar a pergunta.

Mas no formato de múltipla escolha proposto, o candidato leria essa pergunta e selecionaria a resposta correta entre as seguintes opções:

A. Guerra Civil

B. Guerra Mexicano-Americana

C. Guerra da Coréia

D. Guerra Hispano-Americana

O candidato deve conhecer todas as cinco guerras travadas pelos EUA em 1900 para selecionar a resposta correta, disse Bliss, e isso requer um “nível significativamente mais alto de proficiência no idioma e habilidade para fazer o teste”.

Atualmente, o candidato deve responder corretamente a seis das 10 perguntas cívicas para passar. Essas 10 perguntas são selecionadas de um banco de 100 perguntas cívicas. O candidato não é informado sobre quais questões serão selecionadas, mas pode ver e estudar as 100 questões antes de fazer o teste.



Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA disseram em um anúncio de dezembro que as mudanças propostas “refletem as melhores práticas atuais no design do teste” e ajudariam a padronizar o teste de cidadania.

De acordo com a lei federal, a maioria dos candidatos à cidadania deve demonstrar compreensão da língua inglesa - incluindo a capacidade de falar, ler e escrever palavras de uso comum - e demonstrar conhecimento da história e do governo dos EUA.

A agência disse que conduzirá um teste nacional das mudanças propostas em 2023 com oportunidades para feedback público. Em seguida, um grupo externo de especialistas - nas áreas de aquisição de linguagem, educação cívica e desenvolvimento de testes - revisará os resultados do teste e recomendará maneiras de implementar melhor as mudanças propostas, que podem entrar em vigor no final do próximo ano.



Fonte: Associated Press.