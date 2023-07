Travessias ilegais na fronteira sul caíram 44%; pedido de asilo pelo CBP One aumentou

O número de imigrantes presos por tentar cruzar a fronteira ilegalmente caiu significativamente nas semanas desde que o governo Biden rescindiu o Título 42 da política de saúde pública, de acordo com estatísticas do governo.

As prisões de imigrantes indocumentados caíram 44% entre as seis semanas anteriores a 11 de maio, quando a apólice expirou, e as seis semanas seguintes.



O diretor de políticas do Conselho de Imigração Americano, Aaron Reichlin-Melnick, disse que os números mais baixos no último mês e meio estão no mesmo nível do número de apreensões registradas pela aplicação da lei federal no início do governo Biden.



“Desde o final do Título 42, as passagens de fronteira se estabilizaram em cerca de 4.000 por dia (mais ou menos 10%), o que colocaria junho em torno do nível de fevereiro de 2021, o mês mais baixo da presidência de Biden”, escreveu Reichlin-Melnick em um tweet.

A Patrulha da Fronteira prendeu aproximadamente 160.000 pessoas nas seis semanas desde 12 de maio. Os agentes realizaram em média entre 13.000 e 29.000 prisões por semana desde então. Foram registradas aproximadamente 285.000 prisões nas seis semanas anteriores a 11 de maio, quando os agentes fizeram entre 34.000 e 68.000 prisões semanais.

Apesar da queda contínua nas prisões, alguns legisladores republicanos disseram que os números foram manipulados para parecerem mais baixos do que são e que os Estados Unidos ainda enfrentam uma "crise" na fronteira, mesmo nos novos níveis mais baixos.



O presidente do Comitê de Segurança Interna da Câmara, Mark Green (R-TN), também criticou o Departamento de Segurança Interna e o acusou de encorajar os imigrantes a não entrar ilegalmente, mas sim a ir aos portos de entrada para se encontrar com funcionários da alfândega. Nos portos, eles analisam se a pessoa pode pedir asilo ou não e onde deve aguardar. Geralmente, a maioria é devolvida ao México até preencher o agendamento para se apresentar em um posto de controle.

Dos 272.000 imigrantes indocumentados localizados em todo o país pela polícia federal em maio, 170.000 tentaram entrar ilegalmente entre os portos e 102.000 se apresentaram em um porto de entrada.





Nas últimas semanas, o governo Biden está concedendo liberdade condicional a certos imigrantes que fizeram o pedido com antecedência pelo aplicativo CBP One, se apresentaram a um posto de controle e preencheram os requisitos para o pedido de asilo nos EUA.

De outra forma, esses imigrantes teriam cruzado ilegalmente. Mas o amplo uso desse mecanismo está sendo visto como um abuso porque nunca foi feito para ser usado por milhares de pessoas.



A agência agora oferecerá 1.450 consultas por dia para migrantes, ante 1.250, de acordo com um comunicado à imprensa. Os 1.450 são um aumento de quase 50% em relação a 12 de maio, quando o CBP processava 1.000 agendamentos por dia.

“[Biden] está usando o aplicativo CBP One para realmente mascarar o número, então [quando alguém] chega à fronteira, [a Patrulha da Fronteira está] dizendo aos [imigrantes] para retornar voluntariamente ao México, preencher o aplicativo e depois entrar e eles são liberados imediatamente", disse Green em entrevista à Fox News na semana passada. "Eles estão obtendo liberdade condicional para os Estados Unidos, contra as leis, contra a Lei de Imigração e Naturalização. Portanto, esses números estão ocultos em outra contagem."



Fonte: Washington Examiner.